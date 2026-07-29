La obra estratégica que el Gobierno tiene en carpeta para los "últimos" millones del Resarcimiento

“En los próximos días estarán publicados los pliegos para el intercambiador con la Ruta 7, una obra de 18 millones de dólares que completa la conexión de 12 km y mejora la integración del Este provincial con una de las principales rutas del país”, decía Alfredo Cornejo en el discurso del 1 de mayo. Esa obra, necesaria para ponerle un moño a la Doble Vía, es la primera en carpeta para ser financiada por lo que queda del Fondo del Resarcimiento.
Si bien en los pasillos de Casa de Gobierno son cautos y aún no hay un anuncio oficial cerrado, el proyecto de la conexión entre la Doble Vía y la RN 7 pica en punta para absorber parte de los 35 millones de dólares que quedan como "stock disponible" sin asignar, según revela el último informe del fideicomiso cerrado a junio de 2026.
Los "últimos" dólares del Fondo del Resarcimiento para obras
En el Ejecutivo hacen mucho hincapié en una premisa conceptual: el fondo no se termina, sino que se retroalimenta. El modelo diseñado para estos recursos exige que el dinero invertido sea devuelto progresivamente a través de esquemas de tarifas o peajes. Bajo esa lógica, aún cuando por un momento el 100% del Fondo del Resarcimiento estuviese asignado a obras concretas, la rueda debería seguir girando para financiar proyectos a futuro.
De acuerdo con la documentación oficial, el pozo total hoy asciende a 1.082 millones de dólares (sumando los aportes originales y los intereses ganados). De ese universo, el Gobierno ya destinó 1.047 millones de dólares a 57 proyectos priorizados a lo largo de toda la provincia.
Esto significa que el 97% de estos recursos históricos ya tiene nombre y apellido. De los 35 millones que en los papeles quedan “libres”, al menos 18 serían destinados a la construcción de un intercambiador de envergadura para que la incorporación desde la Doble Vía del Este a la Ruta Nacional 7.
La tercera etapa de la Doble Vía, en marcha
En los últimos días, la Dirección Provincial de Vialidad y la empresa José Cartellone Construcciones Civiles firmaron el contrato para ejecutar la tercera etapa de la Doble Vía del Este.
La obra se adjudicó por un monto final de $24.197 millones y un plazo de ejecución de 20 meses. Las máquinas comenzarán a trabajar apenas concluyan los últimos trámites administrativos.
Este tercer tramo, que suma 6 kilómetros de extensión a la traza, unirá el Carril Centro con la Ruta 7. Viene a completar un sistema que busca integrar el tránsito residencial, turístico, productivo y logístico de Rivadavia, Junín y San Martín con el Corredor Bioceánico.
El año pasado, la DPV inauguró el primer tramo de 4 kilómetros, desde calle Falucho (en Rivadavia) hasta la Ruta Provincial 60 (en Junín). Mientras que, está en construcción el segundo tramo, de 2,7 kilómetros, desde RP 60 hasta el Carril Centro, también en Junín.
El intercambiador, la pieza que falta
Ese contrato firmado para la Doble Vía del Este no incluye la construcción del viaducto que la unirá con la Ruta 7. Sin embargo, la documentación oficial y los pliegos técnicos de la obra ya anticipan la necesidad inminente de esta gran estructura.
Lejos de ser un obstáculo, el tercer tramo fue diseñado como la base preparatoria para el intercambiador que Cornejo prometió licitar.
De hecho, el tercer tramo finaliza a los 12,7 kilómetros de la traza, justo en lo que el pliego define explícitamente como el "inicio del futuro intercambiador de la Doble Vía con la Ruta Nacional 7".
Y el esquema exacto del empalme, marcando cómo el asfalto que se colocará en los próximos meses deberá acoplarse con las calzadas principales y las colectoras del corredor internacional, incluso aparece plasmado en los planos de detalle que se entregaron a la empresa adjudicataria de la Doble Vía.
Por ahora, el Gobierno mantiene bajo llave el anuncio oficial y prefiere la cautela. Sin embargo, con la tercera etapa de la Doble Vía a punto de arrancar y los planos técnicos ya trazando el camino hacia la Ruta 7, la licitación parece inminente.
En pocas palabras
- Obra Estratégica: se licitará un intercambiador en la Ruta 7 con una inversión de 18 millones de dólares.
- Fondo del Resarcimiento: quedan 35 millones de dólares disponibles, el 97% ya comprometido en 57 proyectos.
- Doble Vía del Este: se contrató la tercera etapa de la obra, completando la integración vial provincial.