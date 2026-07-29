La obra estratégica que el Gobierno tiene en carpeta para los "últimos" millones del Resarcimiento

De acuerdo con la documentación oficial, el pozo total hoy asciende a 1.082 millones de dólares (sumando los aportes originales y los intereses ganados). De ese universo, el Gobierno ya destinó 1.047 millones de dólares a 57 proyectos priorizados a lo largo de toda la provincia.

Esto significa que el 97% de estos recursos históricos ya tiene nombre y apellido. De los 35 millones que en los papeles quedan “libres”, al menos 18 serían destinados a la construcción de un intercambiador de envergadura para que la incorporación desde la Doble Vía del Este a la Ruta Nacional 7.

La tercera etapa de la Doble Vía, en marcha

En los últimos días, la Dirección Provincial de Vialidad y la empresa José Cartellone Construcciones Civiles firmaron el contrato para ejecutar la tercera etapa de la Doble Vía del Este.

La obra se adjudicó por un monto final de $24.197 millones y un plazo de ejecución de 20 meses. Las máquinas comenzarán a trabajar apenas concluyan los últimos trámites administrativos.

Este tercer tramo, que suma 6 kilómetros de extensión a la traza, unirá el Carril Centro con la Ruta 7. Viene a completar un sistema que busca integrar el tránsito residencial, turístico, productivo y logístico de Rivadavia, Junín y San Martín con el Corredor Bioceánico.

Foto: Gobierno de Mendoza

El año pasado, la DPV inauguró el primer tramo de 4 kilómetros, desde calle Falucho (en Rivadavia) hasta la Ruta Provincial 60 (en Junín). Mientras que, está en construcción el segundo tramo, de 2,7 kilómetros, desde RP 60 hasta el Carril Centro, también en Junín.

El intercambiador, la pieza que falta

Ese contrato firmado para la Doble Vía del Este no incluye la construcción del viaducto que la unirá con la Ruta 7. Sin embargo, la documentación oficial y los pliegos técnicos de la obra ya anticipan la necesidad inminente de esta gran estructura.

Lejos de ser un obstáculo, el tercer tramo fue diseñado como la base preparatoria para el intercambiador que Cornejo prometió licitar.

De hecho, el tercer tramo finaliza a los 12,7 kilómetros de la traza, justo en lo que el pliego define explícitamente como el "inicio del futuro intercambiador de la Doble Vía con la Ruta Nacional 7".

Y el esquema exacto del empalme, marcando cómo el asfalto que se colocará en los próximos meses deberá acoplarse con las calzadas principales y las colectoras del corredor internacional, incluso aparece plasmado en los planos de detalle que se entregaron a la empresa adjudicataria de la Doble Vía.

Por ahora, el Gobierno mantiene bajo llave el anuncio oficial y prefiere la cautela. Sin embargo, con la tercera etapa de la Doble Vía a punto de arrancar y los planos técnicos ya trazando el camino hacia la Ruta 7, la licitación parece inminente.