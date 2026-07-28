Javier Milei respaldó a Keiko Fujimori en su acto de asunción como presidenta de Perú

Presencia de los líderes de la derecha

También, el jefe de Estado buscó exhibirse como uno de los mayores líderes a nivel mundial y regional de la derecha, en momentos en que la mayoría de los presidentes sudamericanos se encuentran en ese perfil ideológico.

La ceremonia de asunción de Fujimori se perfiló como un punto de encuentro clave para diversos mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de América Latina:

Entre los asistentes estuvieron Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).

Con la toma de posesión ante el parlamento, Fujimori asumió la Jefatura de Estado tras imponerse en el balotaje presidencial. El inicio de su gestión marca un nuevo capítulo político en la historia reciente de Perú, con una gestión que buscará enfocarse en el orden institucional, la reactivación económica y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

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