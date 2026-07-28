El presidente Javier Milei mantuvo este martes un encuentro bilateral con la flamante presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori, en Lima. El mandatario argentino viajó hasta allí acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para asistir a las actividades por la transmisión del mando supremo que se realizó horas despuès.
Javier Milei respaldó a Keiko Fujimori en su acto de asunción como presidenta de Perú
La mayoría de los líderes sudamericanos de la derecha asistió a la ceremonia en la que Keiko Fujimori juró como presidenta de Perú
El jefe de Estado argentino arribó a la capital peruana encabezando una comitiva oficial argentina. El encuentro entre ambos dirigentes formó parte de las actividades previas a los actos centrales del traspaso de poder en el país andino, en lo que representa un nuevo gesto de acercamiento diplomático en la agenda internacional del gobierno argentino.
Tal como expresó cuando Fujimori ganó el comicio, Milei buscó afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y consolidar la agenda institucional común dentro de la región. "Coincidimos en la necesidad de más libertad, más crecimiento, y lucha contra el crimen organizado", dijo entonces Milei.
Presencia de los líderes de la derecha
También, el jefe de Estado buscó exhibirse como uno de los mayores líderes a nivel mundial y regional de la derecha, en momentos en que la mayoría de los presidentes sudamericanos se encuentran en ese perfil ideológico.
La ceremonia de asunción de Fujimori se perfiló como un punto de encuentro clave para diversos mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de América Latina:
Entre los asistentes estuvieron Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).
Con la toma de posesión ante el parlamento, Fujimori asumió la Jefatura de Estado tras imponerse en el balotaje presidencial. El inicio de su gestión marca un nuevo capítulo político en la historia reciente de Perú, con una gestión que buscará enfocarse en el orden institucional, la reactivación económica y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Nota en desarrollo
En pocas palabras
- Javier Milei viajó a Perú para el traspaso de mando y se reunió con la presidenta Keiko Fujimori.
- El encuentro buscó afianzar vínculos bilaterales y consolidar la agenda institucional regional.
- La ceremonia reunió a diversos líderes de derecha y conservadores de América Latina.