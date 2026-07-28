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Cómo transformar tu televisor en un Smart TV gracias al puerto HDMI y a un pequeño dispositivo con Android

En lugar de comprar un Smart TV para ver contenido en streaming, podés seguir usando tu viejo televisor conectando un dispositivo a su puerto HDMI

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Aprendé a transformar tu televisor en un Smart TV.

Aprendé a transformar tu televisor en un Smart TV.

No hace falta reemplazar un televisor que todavía ofrece una buena calidad de imagen para disfrutar de las principales plataformas de streaming. Si el equipo cuenta con un puerto HDMI, es posible convertirlo en un Smart TV con la ayuda de un pequeño dispositivo con Android.

Tal como te he contado en ocasiones anteriores, el puerto HDMI permite transmitir audio y video digital de alta calidad mediante un solo cable. Gracias a esta tecnología, los televisores más antiguos pueden conectarse a dispositivos modernos que ofrecen acceso a internet, aplicaciones y contenido multimedia sin complicaciones.

Esta es la mejor forma de ver streaming en tu viejo televisor.

Esta es la mejor forma de ver streaming en tu viejo televisor.

Pocos lo saben: por qué el puerto HDMI permite transformar un viejo televisor en Smart TV

A diferencia de las antiguas conexiones RCA, identificadas por los cables amarillo, blanco y rojo, el HDMI transmite señales digitales sin pérdidas de calidad. Esto permite reproducir contenido en resoluciones Full HD, 4K e incluso 8K, dependiendo del dispositivo conectado y de las características del televisor.

Uno de los equipos más utilizados para este fin es la Clash Box Pro 4K, una TV Box con sistema operativo Android que transforma cualquier televisor con entrada HDMI en un centro multimedia. Entre sus principales características se destacan:

  • Almacenamiento interno de 8 GB
  • Sistema operativo Android
  • Resolución máxima de 4K
  • Procesador Quad Core
  • Conectividad WiFi de 2.4 GHz y 5 GHz
  • Control remoto Bluetooth con comando de voz

Gracias a Android, también es posible acceder a la Play Store para descargar nuevas aplicaciones, juegos y herramientas compatibles con el dispositivo.

Además, un plus de dispositivos de este tipo es su bajo costo. Por ejemplo, la Clash Box Pro 4K puede conseguirse en Mercado Libre por un precio cercano a los $55.000.

Este dispositivo con Android transformar&aacute; tu televisor en un Smart TV gracias al puerto HDMI.

Este dispositivo con Android transformará tu televisor en un Smart TV gracias al puerto HDMI.

Paso a paso para instalar una TV Box y transformar un televisor en un Smart TV última generación

La instalación de una TV Box al televisor es muy sencilla y no requiere conocimientos técnicos. Solo hay que seguir estos pasos:

  • Conectar el dispositivo directamente al puerto HDMI del televisor
  • Encender el equipo y seleccionar la entrada HDMI correspondiente desde el control remoto del televisor
  • Vincular la TV Box a la red WiFi del hogar
  • Iniciar sesión con una cuenta de Google para acceder a las funciones de Android
  • Abrir aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video o descargar otras desde la Play Store

En pocos minutos, un televisor convencional puede ofrecer prácticamente las mismas funciones que un Smart TV moderno. De esta manera, prolongamos la vida útil del equipo, evitamos un gasto innecesario y obtenemos acceso a una amplia variedad de plataformas de entretenimiento.

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