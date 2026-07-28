Cómo transformar tu televisor en un Smart TV gracias al puerto HDMI y a un pequeño dispositivo con Android

Uno de los equipos más utilizados para este fin es la Clash Box Pro 4K, una TV Box con sistema operativo Android que transforma cualquier televisor con entrada HDMI en un centro multimedia. Entre sus principales características se destacan:

Almacenamiento interno de 8 GB

Sistema operativo Android

Resolución máxima de 4K

Procesador Quad Core

Conectividad WiFi de 2.4 GHz y 5 GHz

Control remoto Bluetooth con comando de voz

Gracias a Android, también es posible acceder a la Play Store para descargar nuevas aplicaciones, juegos y herramientas compatibles con el dispositivo.

Además, un plus de dispositivos de este tipo es su bajo costo. Por ejemplo, la Clash Box Pro 4K puede conseguirse en Mercado Libre por un precio cercano a los $55.000.

Este dispositivo con Android transformará tu televisor en un Smart TV gracias al puerto HDMI.

Paso a paso para instalar una TV Box y transformar un televisor en un Smart TV última generación

La instalación de una TV Box al televisor es muy sencilla y no requiere conocimientos técnicos. Solo hay que seguir estos pasos:

Conectar el dispositivo directamente al puerto HDMI del televisor

del Encender el equipo y seleccionar la entrada HDMI correspondiente desde el control remoto del televisor

correspondiente desde el control remoto del Vincular la TV Box a la red WiFi del hogar

Iniciar sesión con una cuenta de Google para acceder a las funciones de Android

Abrir aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video o descargar otras desde la Play Store

En pocos minutos, un televisor convencional puede ofrecer prácticamente las mismas funciones que un Smart TV moderno. De esta manera, prolongamos la vida útil del equipo, evitamos un gasto innecesario y obtenemos acceso a una amplia variedad de plataformas de entretenimiento.