Desaparecieron hace 150 años y ahora regresan a una isla clave de América del Sur para recuperar un ecosistema vital del planeta

Durante más de una década, equipos de conservación eliminaron miles de cabras, ratas y gatos salvajes que devastaban la flora nativa y depredaban los huevos de los reptiles. La reintroducción de las tortugas en esta isla representa el mayor logro de ese esfuerzo de restauración ambiental.

El regreso de la especie que puede reconstruir una isla

Las tortugas también regulan el crecimiento de determinadas especies vegetales, manteniendo el equilibrio ecológico del que dependen numerosas aves, insectos y otros animales propios de las islas. Su reintroducción no solo busca recuperar una especie desaparecida, sino también devolver al ecosistema el proceso natural que durante más de un siglo permitió mantener la biodiversidad de la isla Floreana.

El regreso de este animal es fundamental porque actúan como auténticas "ingenieras" del paisaje. Al alimentarse de frutos y plantas nativas, recorren grandes distancias y dispersan semillas a través de sus heces, favoreciendo la reforestación natural de los bosques.

Además, su gran tamaño y peso les permite abrir senderos entre la vegetación densa, aplastar plantas invasoras y crear espacios por donde penetra la luz solar. Esto facilita la germinación de árboles endémicos y acelera la recuperación de la flora nativa.