Desde mansiones inmensas, cuidados extra para mascotas o yates con naturaleza en su interior, la última excentricidad de un jeque árabe fue la mejor idea para implantar una nueva moda entre los millonarios: poner su nombre en una isla para que todos sepan que es suya, incluso el espacio.
Un millonario se aburrió de tanto dinero y mandó a escribir su autógrafo en 3 kilómetros de tierra
Un árabe millonario escribió su nombre en la arena de una isla en caracteres tan gigantescos que incluso se ve desde el espacio
La vida de una persona con mucho dinero es totalmente diferente a lo que quizá otro puede imaginar. Muchos tienen autos para elegir, yates con árboles y hasta islas con nombres propios. En este sentido, una última moda se hizo conocida: Hamad, el nombre que se ve desde el espacio.
Un millonario árabe se aburrió de tanto dinero y mandó a escribir su autógrafo en 3 kilómetros de isla
Cuando éramos pequeños, solíamos marcar los objetos propios con nuestro nombre con el fin de que todos supieran a quién pertenecían. Ahora los millonarios hacen lo mismo, pero con cosas que no podrás creer.
De este modo, el árabe Sheikh Hamad adquirió su propia isla en 2004 y, por expreso deseo del millonario, su nombre ha sido inmortalizado en la arena de Al-Futaisi, una isla que posee en el golfo Pérsico.
Así, las cinco letras que componen su nombre tienen una altura de mil metros y tres mil de largo. Además, las dos primeras (la ‘H’ y la ‘A’) son canales navegables para que los barcos de recreo de la zona puedan pasearse por ellos.
Sin embargo, dos años más tarde de adquirir la isla y grabar su nombre en ella, a Hamad dejó de gustarle la idea, por lo que decidió cubrirla con arena. Aun así, la etiqueta en los mapas de Google todavía permanece en dicho emplazamiento.
Quién es el árabe que autografió su propia isla
El hombre que decidió escribir su nombre en la arena de una isla de su propiedad es Hamad Bin Hamdan Al Nahyan, miembro de la familia que gobierna Emiratos Árabes Unidos.
El jeque Hamad tenía hasta el año 2011 una fortuna estimada en unos US$21.000 millones, sólo superada por la del rey de Arabia Saudita. Conocido como "el jeque del arcoíris", poseía una colección de automóviles, entre otros 200, entre los cuales se contaban siete Mercedes-Benz 500 SEL, pintados con los diferentes colores del arcoíris.