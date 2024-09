Cuándo se considera millonario

En las encuestas, el 31% ganaba un promedio de US$100.000 al año. Otros nunca ganaron seis cifras en ningún momento laboral de su carrera. Esto desmiente el mito de que para ser millonario debemos ganar más de seis cifras.

En la encuesta encontramos profesiones diferentes a las que solemos pensar. Sorprendentemente, los médicos y profesionales de la salud no se encuentran en este top 3.

Los profesionales de la salud quedaron en sexto lugar

La mayoría de los que aparecen en los resultados afirmó que ganaron dinero, evitando endeudarse y gastando el dinero de manera inteligente. Además, un plan que funcionó en grandes rasgos para estas personas fue comprar una casa y liquidarla.

Los trabajos mejores pagados

Ingeniería

En el puesto más alto se encontraban los ingenieros. Esta profesión está ganando alrededor de US$ 62.178 y US$165.339, con un promedio anual de US$ 101.393.

Contador público

Es una carrera con alta demanda a nivel mundial, ofrece oportunidades de crecimiento laboral y una buena remuneración económica. Este trabajo gana un salario de entre US$ 60.071 y US$ 154.673, para un promedio anual de US$ 96.392.

Abogacía

El programa para estudiar abogacía suele durar 4 años.

Los abogados pueden cobrar de varias maneras, pero suelen hacerlo por hora de jornada trabajada. Este método se utiliza en la mayoría de demandas, acuerdos, divorcios o casos de custodia. El salario del abogado varía según la experiencia del mismo y la complejidad del caso.