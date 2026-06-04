Tremendo video: docente recibió una paliza en el aula y terminó internado

Video: profesor internado por agresión en el aula

En las imágenes que trascendieron se puede observar una silla volando por el aula de un extremo a otro, mientras el docente intenta controlar la situación. “Me tienen recansado. Cálmense un poco”, se lo escucha decir instantes antes de que se produjeran los golpes. El caso se da cuando aún no se acallan los ecos del video en el que una directora pateó el banco de un alumno.

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Ocurrió en el Colegio San José tras una discusión en el aula por un celular dañado; los docentes marcharán hoy por más seguridad. En el #video se ve como un alumno arroja una silla. #viral #violencia https://t.co/rbGmE3Zfso pic.twitter.com/6jPEjSDke2 — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) June 3, 2026

Luego del ataque, el Frente de Unidad Docente Bonaerense convocó a un paro y una movilización que se realizó este miércoles en Tandil en reclamo de mayores medidas de seguridad para los trabajadores de la educación.

En tanto, más de 50 docentes firmaron un petitorio en el que exigen la aplicación efectiva de los protocolos de convivencia escolar y acciones concretas para garantizar condiciones seguras dentro de las aulas.

A raíz de lo ocurrido, las autoridades del Colegio San José emitieron un comunicado en el que repudiaron la agresión y expresaron su apoyo al docente.

“La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. Gastón, estamos con vos. Violencia cero”, señalaron desde la institución.