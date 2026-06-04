Un profesor de música debió ser internado con una fractura de mandíbula luego de ser agredido dentro de un aula. El violento episodio ocurrió en el Colegio San José, en la ciudad bonaerense de Tandil. La secuencia quedó registrada en un video grabado por un estudiante, donde se observa cómo una silla vuela por el aire segundos antes de que se desate la pelea.
Tremendo video: docente recibió una paliza en el aula y terminó internado
Una escena de extrema violencia en un colegio de Tandil terminó con un profesor internado a causa de una grave lesión
El lamentable hecho ocurrió este lunes (pero trascendió recién ahora) y generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa. La víctima fue identificada como Gastón Álvarez, quien sufrió graves lesiones y permanece internado en el Sanatorio Tandil.
El conflicto se habría iniciado durante una actividad grupal, cuando un teléfono celular cayó al piso y resultó dañado. A partir de entonces se desató una discusión que fue escalando hasta derivar en una agresión física.
Video: profesor internado por agresión en el aula
En las imágenes que trascendieron se puede observar una silla volando por el aula de un extremo a otro, mientras el docente intenta controlar la situación. “Me tienen recansado. Cálmense un poco”, se lo escucha decir instantes antes de que se produjeran los golpes. El caso se da cuando aún no se acallan los ecos del video en el que una directora pateó el banco de un alumno.
Luego del ataque, el Frente de Unidad Docente Bonaerense convocó a un paro y una movilización que se realizó este miércoles en Tandil en reclamo de mayores medidas de seguridad para los trabajadores de la educación.
En tanto, más de 50 docentes firmaron un petitorio en el que exigen la aplicación efectiva de los protocolos de convivencia escolar y acciones concretas para garantizar condiciones seguras dentro de las aulas.
A raíz de lo ocurrido, las autoridades del Colegio San José emitieron un comunicado en el que repudiaron la agresión y expresaron su apoyo al docente.
“La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. Gastón, estamos con vos. Violencia cero”, señalaron desde la institución.