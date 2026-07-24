Un accidente fatal movilizó al personal de emergencias al mediodía en la zona de Ugarteche, sobre Ruta 40 (Luján de Cuyo). Ocurrió alrededor de las 13.15, a la altura del kilómetro 3.256.
Una mujer murió tras un accidente fatal con vuelco en Ruta 40
El conductor de un Volkswagen Golf perdió el dominio del auto y volcó en Ugarteche. La mujer que lo acompañaba murió en el lugar
De acuerdo con el informe oficial, el vehículo involucrado fue un automóvil Volkswagen Golf GL. El rodado transitaba en sentido de sur a norte cuando, por razones que se investigan, quien manejaba perdió el dominio del vehículo. Esta situación provocó que el coche terminara volcando a un costado de la calzada.
El auto era conducido por el ciudadano identificado como R. L. L., quien viajaba acompañado por M. E. S. Como consecuencia directa del impacto sufrido durante la maniobra, la mujer que iba como acompañante falleció en el mismo sitio del siniestro.
Operativo en Ruta 40 tras el accidente fatal
Apenas ingresó la alerta sobre lo sucedido, distintos equipos de auxilio se desplazaron hacia el lugar del incidente.
A los policías se sumaron los integrantes del cuerpo de Bomberos y los profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes asistieron la emergencia de inmediato. El personal médico fue el encargado de confirmar el deceso de la mujer en la escena del hecho.
Las autoridades mantuvieron los trabajos en el lugar con el fin de completar las pericias. La información sobre este hecho fue facilitada por un reporte del Destacamento Vial Agente Cánova.
En pocas palabras
- Accidente fatal: una mujer murió tras el vuelco de un auto en la Ruta Nacional 40.
- Investigación: se investigan las causas por las que el conductor perdió el control del vehículo.
- Asistencia: intervinieron efectivos de Policía Vial, Bomberos y el Servicio de Emergencias Coordinado.