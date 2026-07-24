Una mujer murió tras un accidente fatal con vuelco en Ruta 40

La Policía Vial trabajó en el lugar. Imagen ilustrativa.

Operativo en Ruta 40 tras el accidente fatal

Apenas ingresó la alerta sobre lo sucedido, distintos equipos de auxilio se desplazaron hacia el lugar del incidente.

A los policías se sumaron los integrantes del cuerpo de Bomberos y los profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes asistieron la emergencia de inmediato. El personal médico fue el encargado de confirmar el deceso de la mujer en la escena del hecho.

Las autoridades mantuvieron los trabajos en el lugar con el fin de completar las pericias. La información sobre este hecho fue facilitada por un reporte del Destacamento Vial Agente Cánova.