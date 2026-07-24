Las próximas horas serán claves para el futuro procesal del reconocido abogado que quedó detenido en la madrugada de este viernes tras protagonizar un accidente en Maipú. Se definirá la imputación y la posible libertad de Jerónimo Allende (38), acusado de manejar alcoholizado, atropellar y matar a un hombre.
Pidió recuperar la libertad el abogado acusado de manejar ebrio, atropellar, matar y escapar
El abogado Jerónimo Allende (38) se encuentra detenido luego de ser detectado con alcoholemia positiva e huir del lugar donde murió Ernesto Flores (74)
Desde la madrugada y durante la mañana del viernes, Jerónimo Allende quedó alojado en los calabozos de una comisaría de Maipú a la espera de que la fiscal de Tránsito Giselle Lana defina su situación.
Fuentes judiciales adelantaron que el letrado será imputado por homicidio culposo, aunque restará definir si se contempla el agravante de darse a la fuga del lugar del hecho. Lo que quedará descartado es el agravante de conducir alcoholizado ya que el Código Penal establece que debe superar un gramo de alcohol en sangre para eso, y en este caso el dosaje arrojó un número inferior.
Mientras se define la imputación, Jerónimo Allende es representado legalmente por su colega Federico Ábalos, quien ya presentó un pedido de recupero de libertad teniendo en cuenta que el hombre no tiene antecedentes penales y el delito que le imputarán es excarcelable.
Quién es el abogado detenido por el accidente
Jerónimo Allende es un abogado conocido a nivel local por su fuerte vínculo con el proteccionismo de animales. Su lucha legal en ese sentido fue paradigmática, ya que llevó a que a mediados de 2025 la Justicia de Mendoza declare por primera vez a los caballos como seres sintientes.
El abogado también fue parte de una causa penal donde se logró la primera condena con pena de cumplimiento efectivo por maltrato animal a nivel provincial.
El accidente del abogado alcoholizado en Maipú
El accidente ocurrió 30 minutos después de la medianoche en la intersección de calle Ozamis Sur y ruta provincial 60. En ese lugar, un hombre de 74 años fue atropellado por un auto Toyota Corolla color blanco que se dio a la fuga. La víctima, Ernesto Flores, de 74 años, murió en el lugar.
Una hora y media después, promediando las 2 de la madrugada, el abogado de 38 años se presentó en el lugar del accidente y aseguró ser el conductor que lo había protagonizado. Según informó el Ministerio de Seguridad, el hombre le explicó a la Policía que huyó porque entró en estado de shock tras atropellar a la víctima, por lo que se dirigió hasta el domicilio de su padre, donde dejó el vehículo que luego fue secuestrado por las autoridades.
Personal de Tránsito Municipal le realizó un control de alcoholemia que arrojó un resultado de 0,64 gramos, superando levemente el 0,50 máximo permitido para circular.
En pocas palabras
- El protagonista: Jerónimo Allende (38) enfrenta cargos tras un accidente fatal en Maipú.
- Hecho principal: se lo acusa de atropellar y matar a Ernesto Flores (74) mientras conducía alcoholizado.
- Defensa legal: Allende pidió recuperar la libertad; el dosaje de alcohol era inferior al legalmente punible por agravante.