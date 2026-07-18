La Justicia de Mendoza avanzó rápidamente en la causa por el grave accidente vial ocurrido en Tupungato durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina. El Fiscal de Instrucción Jorge Quiroga imputó formalmente a Jenifer Vargas, la joven de 23 años que conducía una camioneta Ford Ranger bajo los efectos del alcohol y embistió a una nena de 11 años y a sus padres en la vía pública.
Detuvieron a una joven en Tupungato por atropellar borracha a una nena en los festejos de la Selección
El Ministerio Público Fiscal confirmó la medida tras el siniestro en Tupungato que dejó gravemente herida a una niña de 11 años
La acusada permanece detenida bajo el cargo de lesiones graves culposas agravadas por la conducción en estado de ebriedad. La investigación continuará en las próximas horas para evaluar su situación procesal, mientras se analiza el resultado de las pericias realizadas en el lugar por la Policía Científica y de Investigaciones, además del secuestro del vehículo involucrado.
Los atropelló e intentó escapar
El hecho se produjo por la noche en la intersección de las calles Mathons y Liniers, en las inmediaciones de la Plaza Departamental, un sector donde la visibilidad suele ser reducida. En momentos en que los vecinos celebraban la victoria argentina frente a Inglaterra, Vargas realizó una maniobra de marcha atrás con su camioneta y terminó arrollando a la menor y a sus progenitores, quienes caminaban por el lugar.
Tras el impacto, la conductora se retiró de la escena. Cuando los efectivos policiales arribaron, la joven no se encontraba junto al rodado, pero fue ubicada minutos más tarde en las cercanías. Según informaron las autoridades, la mujer se había alejado para resguardarse debido a que familiares de la víctima y personas presentes en la zona intentaban agredirla por lo sucedido. El posterior test de alcoholemia arrojó que presentaba 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre.
Cómo sigue la salud de la nena
La niña se llevó la peor parte del impacto y recibió asistencia médica inmediata en el lugar por parte del personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Debido a la gravedad de su cuadro, fue trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, donde ingresó con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave y traumatismo de tórax, quedando internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.
Aunque el pronóstico inicial era reservado y el avance del expediente judicial sigue ligado a la evolución clínica de la menor, sus familiares confirmaron en las últimas horas que evoluciona favorablemente. Por su parte, tanto la madre de la niña como la pareja de ella se encuentran fuera de peligro, habiendo sufrido únicamente lesiones menores por los golpes del accidente.