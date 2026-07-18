Detuvieron a una joven en Tupungato por atropellar borracha a una nena en los festejos de la Selección

Tras el impacto, la conductora se retiró de la escena. Cuando los efectivos policiales arribaron, la joven no se encontraba junto al rodado, pero fue ubicada minutos más tarde en las cercanías. Según informaron las autoridades, la mujer se había alejado para resguardarse debido a que familiares de la víctima y personas presentes en la zona intentaban agredirla por lo sucedido. El posterior test de alcoholemia arrojó que presentaba 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre.

Cómo sigue la salud de la nena

La niña se llevó la peor parte del impacto y recibió asistencia médica inmediata en el lugar por parte del personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Debido a la gravedad de su cuadro, fue trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, donde ingresó con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave y traumatismo de tórax, quedando internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Nicolás Ríos / Diario UNO

Aunque el pronóstico inicial era reservado y el avance del expediente judicial sigue ligado a la evolución clínica de la menor, sus familiares confirmaron en las últimas horas que evoluciona favorablemente. Por su parte, tanto la madre de la niña como la pareja de ella se encuentran fuera de peligro, habiendo sufrido únicamente lesiones menores por los golpes del accidente.