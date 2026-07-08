Tupungato conmemora el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia

Tupungato celebra la Independencia

La jornada comenzará a las 10 horas con el acto protocolar en la Plaza Departamental General San Martín, donde autoridades, instituciones y vecinos compartirán el homenaje patrio.

El encuentro contará con la participación especial de la Banda Militar Talcahuano del Regimiento de Infantería de Montaña 11 "General Las Heras", que interpretará el Himno Nacional Argentino y un repertorio musical alusivo a la fecha.