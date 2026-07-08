Tupungato conmemora el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia

La Municipalidad de Tupungato invita a toda la comunidad a participar de las actividades organizadas para conmemorar el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, una fecha que nos convoca a recordar uno de los hechos más trascendentales de nuestra historia y a renovar el compromiso con los valores de libertad, soberanía e identidad nacional.
Tupungato celebra la Independencia
La jornada comenzará a las 10 horas con el acto protocolar en la Plaza Departamental General San Martín, donde autoridades, instituciones y vecinos compartirán el homenaje patrio.
El encuentro contará con la participación especial de la Banda Militar Talcahuano del Regimiento de Infantería de Montaña 11 "General Las Heras", que interpretará el Himno Nacional Argentino y un repertorio musical alusivo a la fecha.
Además, se presentará una representación artística especialmente preparada para la ocasión.
Actividades de la Municipalidad
Por la tarde, desde las 15 horas, la celebración continuará con una Peña Patriótica en la explanada municipal, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de música en vivo, danzas tradicionales y la participación de artesanos y emprendedores locales, en un espacio pensado para compartir en familia y celebrar nuestras raíces.
La Municipalidad de Tupungato invita a toda la comunidad a ser parte de esta jornada, para celebrar unidos la historia, la cultura y el sentimiento de ser argentinos.