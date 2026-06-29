Las cámaras del CEO lo filmaron cuando abusaba de una niña en la calle y fue condenado a 9 años de cárcel

Las 2 causas de abuso sexual fueron ventiladas en los Tribunales del Valle de Uco.

La segunda denuncia por abuso sexual

El sospechoso estuvo unos días detenido pero recuperó su libertad sujeto a ciertas normas de conducta. A los pocos días volvió a ser captura. Es que la madre de la víctima, viendo lo que había ocurrido, le consultó a su otra hija de 11 años si había sufrido algún tipo de agresión sexual y la respuesta fue positiva.

En ese caso, la menor de edad dijo haber sido abusada sexualmente con acceso carnal por el hombre dentro de un domicilio en Cordón del Plata, Tupungato, a finales de 2025.

Desde entonces, el obrero rural se encuentra alojado en el complejo penitenciario San Felipe. Y así será por un largo tiempo, ya que fue condenado a una pena de 9 años de prisión por los dos expedientes que tenía en su contra.

La pena se logró rápidamente gracias a un juicio abreviado que acordaron el fiscal que investigó los abusos sexuales, Jorge Quiroga, y la defensa oficial que representó al violador.