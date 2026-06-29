Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) suelen captar a personas cometiendo delitos en la vía pública, generalmente robos. Pero no hay antecedentes de lo que ocurrió en el Valle de Uco hace pocos meses: filmaron a un hombre abusando sexualmente a una menor de edad. El sujeto quedó detenido y se destapó otro hecho que cometió. Ahora, fue condenado a 9 años de cárcel.
Las cámaras del CEO lo filmaron cuando abusaba de una niña en la calle y fue condenado a 9 años de cárcel
El hombre de 61 años admitió haber cometido 2 hechos de abuso sexual contra menores de edad y fue sentenciado en un juicio abreviado
El 17 de enero pasado, en horas de la siesta, un operador de las cámaras pertenecientes al Ministerio de Seguridad activó una intervención. En la esquina de Francisco Delgado y Derqui, en Tunuyán, se podía ver a un hombre de avanzada edad abrazando por detrás a una niña de 10 años, besándola en la boca y tocando sus senos.
A los pocos minutos, el hombre de 61 años era subido a un móvil policial. El hombre fue imputado por abuso sexual simple agravado por la convivencia en 2 hechos, ya que la víctima -nieta de su pareja- declaró que había sufrido una situación similar días atrás en el interior de la casa donde vivían.
La segunda denuncia por abuso sexual
El sospechoso estuvo unos días detenido pero recuperó su libertad sujeto a ciertas normas de conducta. A los pocos días volvió a ser captura. Es que la madre de la víctima, viendo lo que había ocurrido, le consultó a su otra hija de 11 años si había sufrido algún tipo de agresión sexual y la respuesta fue positiva.
En ese caso, la menor de edad dijo haber sido abusada sexualmente con acceso carnal por el hombre dentro de un domicilio en Cordón del Plata, Tupungato, a finales de 2025.
Desde entonces, el obrero rural se encuentra alojado en el complejo penitenciario San Felipe. Y así será por un largo tiempo, ya que fue condenado a una pena de 9 años de prisión por los dos expedientes que tenía en su contra.
La pena se logró rápidamente gracias a un juicio abreviado que acordaron el fiscal que investigó los abusos sexuales, Jorge Quiroga, y la defensa oficial que representó al violador.