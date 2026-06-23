Un micro descontrolado y una tragedia que dejó imágenes desgarradoras

El Municipio de Mar del Plata informó, a través de las Secretarías de Seguridad y Salud, que como consecuencia de la tragedia, seis personas fueron trasladadas en código rojo. En ese contexto, personal del SAME confirmó la muerte de una de ellas.

Tragedia en Mar del Plata: todos los heridos

Si bien se espera que este martes por loa mañana se difunda un nuevo parte, las últimas novedades precisó que, además de la mujer muerta, ingresaron al centro de salud seis pacientes con distintas lesiones y grados de gravedad. Entre los heridos se encuentra un adolescente de 15 años que sufrió traumatismos faciales y una fractura en un miembro superior.

Además fueron asistidos cinco personas adultas:

Un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur.

Una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo.

Una mujer con fractura de cadera.

Una mujer con fractura de fémur.

Una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.

Detalles de la tragedia de Mar del Plata

Según las primeras informaciones, el chofer del micro perdió el control de la unidad por causas que aún son materia de investigación. El vehículo terminó embistiendo a las personas que esperaban debajo de la garita de la parada de micros.

Otra versión de los hechos, es que se habría roto la dirección del micro, siendo este un desencadenante prácticamente inevitable para que sucediera la tragedia.