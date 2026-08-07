El Ministerio de Seguridad, la Policía y el Poder Judicial protagonizaron este viernes un operativo con 20 allanamientos masivos contra el delito en la zona denominada triple frontera entre Luján, Maipú y Godoy Cruz.
Hubo 20 allanamientos simultáneos en la triple frontera de Luján, Maipú y Godoy Cruz
Policías y funcionarios provinciales y judiciales estuvieron al frente de un operativo masivo, que dejó 24 detenidos y el secuestro de bienes robados y estupefacientes
Hubo 24 personas detenidas, se decomisaron de sustancias ilegales y se recuperaron de objetos tecnológicos y bicicletas. Otra persona quedó a disposición del Juzgado Federal de turno a partir del hallazgo de drogas.
Se utilizó tecnología avanzada: drones, reconocimiento facial y sistemas biométricos para identificar a los responsables con mayor precisión.
"Buscamos romper el ciclo delictivo y garantizar el orden público en la región mediante una coordinación estrecha con el Poder Judicial", declaró la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
Los bienes incautados en los operativos
Durante los allanamientos realizados en la triple frontera, los efectivos policiales secuestraron una variedad de elementos vinculados a las investigaciones:
- 12 celulares.
- 5 bicicletas.
- Un cargador calibre 9 milímetros.
- Estupefacientes: envoltorios con cocaína, plantas de cannabis y cigarrillos de armado artesanal, lo que requirió la intervención de la Justicia Federal.
- Otros elementos de interés para las causas judiciales en curso.
Los delitos bajo investigación
Estos allanamientos, señalaron las autoridades, son el resultado de investigaciones específicas sobre hechos graves, como el abuso de armas y amenazas agravadas ocurridos en las jurisdicciones de Luján, Godoy Cruz y Maipú.
Actuaron representantes del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial: la fiscal Cecilia Bignert, el fiscal Juan Carlos Alessandra, el juez Sebastián Sarmiento y la secretaria de la Fiscalía, Micaela Aguilar.
Además, la Unidad Investigativa Departamental Luján, encargada de encabezar el despliegue y desarrollar la investigación previa, bajo la dependencia de la Dirección General de Investigaciones.
En pocas palabras
- Operativo masivo: 20 allanamientos simultáneos en la triple frontera de Luján, Maipú y Godoy Cruz resultaron en 24 detenciones.
- Bienes secuestrados: se incautaron celulares, bicicletas, un cargador calibre 9mm y estupefacientes.
- Tecnología utilizada: drones, reconocimiento facial y sistemas biométricos fueron empleados para la precisión en la identificación.