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Hubo 20 allanamientos simultáneos en la triple frontera de Luján, Maipú y Godoy Cruz

Policías y funcionarios provinciales y judiciales estuvieron al frente de un operativo masivo, que dejó 24 detenidos y el secuestro de bienes robados y estupefacientes

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Un momento de los allanamientos contra el delito en la triple frontera. Fotos: Ministerio de Seguridad

Un momento de los allanamientos contra el delito en la triple frontera. Fotos: Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad, la Policía y el Poder Judicial protagonizaron este viernes un operativo con 20 allanamientos masivos contra el delito en la zona denominada triple frontera entre Luján, Maipú y Godoy Cruz.

Hubo 24 personas detenidas, se decomisaron de sustancias ilegales y se recuperaron de objetos tecnológicos y bicicletas. Otra persona quedó a disposición del Juzgado Federal de turno a partir del hallazgo de drogas.

Se utilizó tecnología avanzada: drones, reconocimiento facial y sistemas biométricos para identificar a los responsables con mayor precisión.

Funcionarios políticos, policiales y judiciales encabezaron los allanamientos anti delito en la triple frontera, donde se utilizaron drones y tecnología de avanzada. Fotos: Ministerio de Seguridad

Funcionarios políticos, policiales y judiciales encabezaron los allanamientos anti delito en la triple frontera, donde se utilizaron drones y tecnología de avanzada. Fotos: Ministerio de Seguridad

"Buscamos romper el ciclo delictivo y garantizar el orden público en la región mediante una coordinación estrecha con el Poder Judicial", declaró la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

Los bienes incautados en los operativos

Durante los allanamientos realizados en la triple frontera, los efectivos policiales secuestraron una variedad de elementos vinculados a las investigaciones:

  • 12 celulares.
  • 5 bicicletas.
  • Un cargador calibre 9 milímetros.
  • Estupefacientes: envoltorios con cocaína, plantas de cannabis y cigarrillos de armado artesanal, lo que requirió la intervención de la Justicia Federal.
En los allanamientos anti delito en la triple frontera hallaron drogas.

En los allanamientos anti delito en la triple frontera hallaron drogas.

  • Otros elementos de interés para las causas judiciales en curso.

Los delitos bajo investigación

Estos allanamientos, señalaron las autoridades, son el resultado de investigaciones específicas sobre hechos graves, como el abuso de armas y amenazas agravadas ocurridos en las jurisdicciones de Luján, Godoy Cruz y Maipú.

Actuaron representantes del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial: la fiscal Cecilia Bignert, el fiscal Juan Carlos Alessandra, el juez Sebastián Sarmiento y la secretaria de la Fiscalía, Micaela Aguilar.

Además, la Unidad Investigativa Departamental Luján, encargada de encabezar el despliegue y desarrollar la investigación previa, bajo la dependencia de la Dirección General de Investigaciones.

En pocas palabras

  • Operativo masivo: 20 allanamientos simultáneos en la triple frontera de Luján, Maipú y Godoy Cruz resultaron en 24 detenciones.
  • Bienes secuestrados: se incautaron celulares, bicicletas, un cargador calibre 9mm y estupefacientes.
  • Tecnología utilizada: drones, reconocimiento facial y sistemas biométricos fueron empleados para la precisión en la identificación.
Resumen generado por Thinkindot AI

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