Hubo 20 allanamientos simultáneos en la triple frontera de Luján, Maipú y Godoy Cruz

Funcionarios políticos, policiales y judiciales encabezaron los allanamientos anti delito en la triple frontera, donde se utilizaron drones y tecnología de avanzada. Fotos: Ministerio de Seguridad

"Buscamos romper el ciclo delictivo y garantizar el orden público en la región mediante una coordinación estrecha con el Poder Judicial", declaró la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

Los bienes incautados en los operativos

Durante los allanamientos realizados en la triple frontera, los efectivos policiales secuestraron una variedad de elementos vinculados a las investigaciones:

12 celulares .

. 5 bicicletas .

. Un cargador calibre 9 milímetros .

. Estupefacientes: envoltorios con cocaína , plantas de cannabis y cigarrillos de armado artesanal , lo que requirió la intervención de la Justicia Federal.

En los allanamientos anti delito en la triple frontera hallaron drogas.

Otros elementos de interés para las causas judiciales en curso.

Los delitos bajo investigación

Estos allanamientos, señalaron las autoridades, son el resultado de investigaciones específicas sobre hechos graves, como el abuso de armas y amenazas agravadas ocurridos en las jurisdicciones de Luján, Godoy Cruz y Maipú.

Actuaron representantes del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial: la fiscal Cecilia Bignert, el fiscal Juan Carlos Alessandra, el juez Sebastián Sarmiento y la secretaria de la Fiscalía, Micaela Aguilar.

Además, la Unidad Investigativa Departamental Luján, encargada de encabezar el despliegue y desarrollar la investigación previa, bajo la dependencia de la Dirección General de Investigaciones.