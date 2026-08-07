Quién es el Chanchón, el integrante de los Monos que quedó preso en máxima seguridad

El operativo de traslado para el integrante de los Monos

Además del crimen del efectivo policial, el Chanchón Cantero acumuló condenas adicionales por delitos como amenazas coactivas realizadas desde la cárcel para intentar usurpar viviendas.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, compartió imágenes del traslado del preso en redes sociales y explicó: “Incorporamos al sistema de alto riesgo a Ariel Máximo Cantero, integrante de la Banda de los Monos. Es hijo del ‘Viejo’ Cantero y hermano de Guille Cantero, que está imputado por el homicidio de un subdirector de la Policía de Santa Fe”.

ARIEL CANTERO, A MÁXIMA SEGURIDAD



Integrante de Los Monos, acusado de un homicidio, ya está aislado y controlado bajo el régimen más estricto del Servicio Penitenciario Federal: el sistema de alto riesgo.



En Argentina, ley y orden. pic.twitter.com/bLgcnAHrHW — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) August 5, 2026

“Con el Servicio Penitenciario Federal, lo trasladamos a una de nuestras cárceles de máxima seguridad, donde permanecerá aislado y bajo un estricto régimen de control. El lugar para los narcos más peligrosos es el sistema de máxima seguridad”, cerró la funcionaria.

Tanto Chanchón Cantero, como su hermano apodado Tartita, fueron condenados por haber amenazado a una mujer mientras se encontraban detenidos en la cárcel de Piñero. Así, la justicia unificó las condenas anteriores y el integrante de los Monos deberá cumplir una pena total de 20 años y 4 meses.