Los Monos es una de las banda de narcotraficantes más virulentas de los últimos años. Los peligrosos delincuentes, asentados en la localidad de Rosario, han ido cayendo mientras la Justicia avanza en su contra pese a la peligrosidad que representan. Ahora, uno de sus principales integrantes tuvo que ser trasladado a un sector de presos de máxima seguridad.
Quién es el Chanchón, el integrante de los Monos que quedó preso en máxima seguridad
El referente de los Monos fue condenado a 14 años de prisión por el homicidio del policía Cristian Ezequiel Ibarra, ocurrido en julio de 2019
Se trata de uno de los integrante de la banda de los Monos y parte de la familia que lidera la organización narcocriminal del sur de Rosario, conocido en el ambiente del hampa como Chanchón, que fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad.
Tal como lo indicó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se trata de Ariel Maximiliano Cantero, que fue condenado a 14 años de prisión por el homicidio del policía Cristian Ezequiel Ibarra, ocurrido en julio de 2019, en Rosario.
El operativo de traslado para el integrante de los Monos
Además del crimen del efectivo policial, el Chanchón Cantero acumuló condenas adicionales por delitos como amenazas coactivas realizadas desde la cárcel para intentar usurpar viviendas.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, compartió imágenes del traslado del preso en redes sociales y explicó: “Incorporamos al sistema de alto riesgo a Ariel Máximo Cantero, integrante de la Banda de los Monos. Es hijo del ‘Viejo’ Cantero y hermano de Guille Cantero, que está imputado por el homicidio de un subdirector de la Policía de Santa Fe”.
“Con el Servicio Penitenciario Federal, lo trasladamos a una de nuestras cárceles de máxima seguridad, donde permanecerá aislado y bajo un estricto régimen de control. El lugar para los narcos más peligrosos es el sistema de máxima seguridad”, cerró la funcionaria.
Tanto Chanchón Cantero, como su hermano apodado Tartita, fueron condenados por haber amenazado a una mujer mientras se encontraban detenidos en la cárcel de Piñero. Así, la justicia unificó las condenas anteriores y el integrante de los Monos deberá cumplir una pena total de 20 años y 4 meses.