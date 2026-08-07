La Policía detuvo a dos chicos de 15 y 17 años tras dos asaltos en Guaymallén

Mientras la segunda víctima seguía el trayecto de los delincuentes con la ayuda de un testigo, encontró arrojado en la calle el DNI perteneciente a la primera víctima del puente peatonal.

Las autoridades lograron recuperar los teléfonos celulares y la documentación sustraída a las víctimas.

Operativo de captura y secuestro de lo robado

Con las características físicas aportadas por las víctimas y el monitoreo en tiempo real del sistema de cámaras de videovigilancia, la Policía desplegó un patrullaje por los alrededores de la pasarela y la colectora del Acceso Este.

Las cámaras del sistema de videovigilancia permitieron monitorear el patrullaje y concretar la detención.

Los policías capturaron a los dos menores y recuperaron los celulares robados. Por decisión de la Fiscalía interviniente, se dio participación a la Unidad Procesal de Apoyo a la Niñez y Adolescencia (UPANA) y se citó a los padres de los aprehendidos para continuar con las actuaciones legales.