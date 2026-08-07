Dos menores de 15 y 17 años fueron detenidos por la Policía de Mendoza luego de cometer dos asaltos a mano armada en las inmediaciones del Acceso Este, en la zona de Guaymallén. Las autoridades lograron recuperar la totalidad de las pertenencias sustraídas.
La Policía detuvo a dos chicos de 15 y 17 años tras dos asaltos en Guaymallén
Mediante cámaras de seguridad, arrestaron a los menores por asaltos frente al Shopping. La Policía recuperó los celulares robados
El primer episodio ocurrió alrededor de las 22.05 en la pasarela peatonal del Acceso Este, ubicada frente al Mendoza Shopping. Allí, un joven de 16 años fue abordado y amenazado por los dos sospechosos, quienes le robaron su teléfono celular, documentación personal y la tarjeta SUBE antes de darse a la fuga.
El hallazgo del DNI que vinculó los robos
Pocos minutos después del primer asalto, un nuevo llamado al 911 alertó sobre un hecho similar en calles Bandera de los Andes y Bolivia. En ese lugar, un joven de 19 años fue víctima de un asalto bajo el mismo modus operandi, donde le arrebataron su celular.
Mientras la segunda víctima seguía el trayecto de los delincuentes con la ayuda de un testigo, encontró arrojado en la calle el DNI perteneciente a la primera víctima del puente peatonal.
Operativo de captura y secuestro de lo robado
Con las características físicas aportadas por las víctimas y el monitoreo en tiempo real del sistema de cámaras de videovigilancia, la Policía desplegó un patrullaje por los alrededores de la pasarela y la colectora del Acceso Este.
Los policías capturaron a los dos menores y recuperaron los celulares robados. Por decisión de la Fiscalía interviniente, se dio participación a la Unidad Procesal de Apoyo a la Niñez y Adolescencia (UPANA) y se citó a los padres de los aprehendidos para continuar con las actuaciones legales.
En pocas palabras
- Menores detenidos: dos adolescentes de 15 y 17 años fueron arrestados por la Policía en Guaymallén tras cometer asaltos.
- Modus operandi: los sospechosos asaltaron a dos jóvenes utilizando la violencia y se llevaron sus pertenencias.
- Recuperación de elementos: las autoridades lograron recuperar los celulares y la documentación sustraída a las víctimas.