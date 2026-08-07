El Senado aprobó la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la giró a la Cámara de Diputados

Ante la falta de votos suficientes, el oficialismo pidió retirar ese apartado antes de la votación general. El planteo fue realizado por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (Tierra del Fuego), y recibió el respaldo de parte de la oposición.

Con esa modificación, el proyecto quedó reducido a tres ejes centrales: la aceleración de los procesos de desalojo, cambios en los requisitos para las expropiaciones estatales y mecanismos de regularización dominial para determinados inmuebles rurales.

Desalojos en plazos más breves

Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece un procedimiento de juicio sumarísimo para los desalojos por usurpaciones y ocupaciones. Además, fija un plazo de 10 días hábiles para abandonar una vivienda en casos de incumplimiento del pago de alquileres.

La norma aprobada contempla que los propietarios puedan solicitar la restitución inmediata del inmueble durante el proceso judicial, bajo caución juratoria. También establece que, cuando haya menores o personas con discapacidad involucradas, deberán intervenir organismos de protección y se deberá garantizar una alternativa habitacional antes del desalojo.

Desde el oficialismo defendieron la reforma al señalar que busca reducir los tiempos judiciales y dar previsibilidad a los propietarios. “Fortalecer el derecho de propiedad es indispensable para permitir el acceso a la vivienda”, argumentó el senador Agustín Monteverde.

Cambios en expropiaciones

El Senado también aprobó modificaciones al régimen de expropiaciones. La nueva redacción establece que las declaraciones de utilidad pública deberán tener una interpretación restrictiva y que el Estado deberá justificar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida.

Además, la indemnización quedará limitada al valor de mercado del bien y los daños directos. El lucro cesante solo podrá reconocerse cuando esté debidamente acreditado y tendrá un límite del 30% del valor del daño emergente, salvo excepciones justificadas.

La oposición cuestionó estos cambios. El senador Martín Soria (Río Negro) sostuvo que la reforma busca limitar la capacidad del Estado para expropiar bienes destinados a fines de interés público.

Cruces políticos y protestas

Durante el debate, el oficialismo logró bloquear un intento del bloque peronista para devolver el proyecto a comisión. La moción impulsada por el senador José Mayans fue rechazada por 31 votos a favor y 38 en contra.

En las afueras del Congreso, la movilización contra la iniciativa terminó con incidentes cuando grupos violentos arrojaron piedras contra las fuerzas de seguridad, luego de que la mayoría de los manifestantes ya se había retirado.