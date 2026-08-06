Un hombre amenazó de muerte a un menor a la salida del colegio Normal de Tunuyán: "¿Qué te hacés el mafioso si sos un princeso? Te voy a matar"

“El guacho tiene prohibido pelearse, yo no. Te voy a matar a vos, a tu viejo y a cualquiera que le toque un pelo”, se escucha decir con claridad al hombre, quien también apoyó con violencia la palma de la mano en el pecho del menor, empujándolo.

En el mismo video viral, el hombre fue contundente y amenazó al menor y a su familia: “Llamá a tu viejo, que vaya a mi casa y te mato a piñas a vos y a tu viejo”.

Además, el agresor fue más allá, avisando lo que sucedería en caso de que tuviese que regresar al día siguiente al establecimiento educativo de Tunuyán: “Mañana al mediodía me haces venir de vuelta y te mato. A vos y a toda tu familia”.

Finalmente, el clip publicado por el medio citado concluye con una frase lapidaria que apuntaría al inicio del conflicto y a una posible primera amenaza mafiosa del menor: “¿Qué te haces el mafioso si sos un princeso? Te voy a matar”.