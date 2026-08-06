Un hombre amenazó de muerte a un menor a la salida del colegio Normal de Tunuyán: "¿Qué te hacés el mafioso si sos un princeso? Te voy a matar"
En un video viral que comenzó a circular en las últimas horas se puede observar cómo un hombre amenaza de muerte a un menor. También lo agrede verbal y físicamente. Sucedió en Tunuyán
Violencia en Tunuyán: un hombre amenazó de muerte a un menor a la salida de colegio Normal
Un video publicado por El Cuco Digital muestra cómo un hombre agrede verbal y físicamente a un menor a la salida del colegio Normal de Tunuyán.
Si bien no se conoce el origen de la discusión, por lo que se puede observar en el clip viralizado, el hombre se dirige hacia el menor, en defensa de otro joven, argumentando que éste último no puede pelear, pero que él sí.
“El guacho tiene prohibido pelearse, yo no. Te voy a matar a vos, a tu viejo y a cualquiera que le toque un pelo”, se escucha decir con claridad al hombre, quien también apoyó con violencia la palma de la mano en el pecho del menor, empujándolo.
En el mismo video viral, el hombre fue contundente y amenazó al menor y a su familia: “Llamá a tu viejo, que vaya a mi casa y te mato a piñas a vos y a tu viejo”.
Además, el agresor fue más allá, avisando lo que sucedería en caso de que tuviese que regresar al día siguiente al establecimiento educativo de Tunuyán: “Mañana al mediodía me haces venir de vuelta y te mato. A vos y a toda tu familia”.
Finalmente, el clip publicado por el medio citado concluye con una frase lapidaria que apuntaría al inicio del conflicto y a una posible primera amenaza mafiosa del menor: “¿Qué te haces el mafioso si sos un princeso? Te voy a matar”.
En pocas palabras
- Agresión en Tunuyán: un hombre amenazó de muerte a un menor a la salida del colegio Normal.
- Violencia explícita: el agresor insultó y golpeó al joven, extendiendo las amenazas a su familia.
- Video viral: el incidente quedó registrado en un video que circula en redes sociales.