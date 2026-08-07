En vísperas de la histórica visita que el papa León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de este año, el Automóvil Club Argentino (ACA) tomó la iniciativa de exhibir en la puerta de su sede central el emblemático “Papamóvil” utilizado por Juan Pablo II durante su estadía en el país en 1982.
Así es el histórico Papamóvil hecho en Argentina en tiempo récord para Juan Pablo II: la historia y dónde está
El mítico vehículo de 1982 estará expuesto de forma libre y gratuita. Cómo hacer para ver el Papamóvil. El papa León XIV llegará en noviembre
Según confirmaron voceros de la institución, la unidad podrá ser visitada por el público general de manera libre y gratuita durante 10 días en Avenida del Libertador 1850.
César Carman, presidente del ACA, expresó su profunda satisfacción ante el anuncio del viaje del Santo Padre: "Como institución hemos estado cerca en esos momentos con gran orgullo. En nuestro museo sentimos ese fervor y recuerdo de la gente que pregunta o visita el vehículo que usara Su Santidad Juan Pablo II y por ello lo hemos puesto en exhibición nuevamente en la puerta del club".
De grúa de auxilio a símbolo histórico: así se fabricó el Papamóvil en 1982
La gestación de esta pieza única se remonta a junio de 1982. En un contexto nacional delicado, el Arzobispado de Buenos Aires encomendó al ACA la urgente misión de construir un transporte oficial seguro para san Juan Pablo II.
El equipo técnico del club concretó una proeza logística en apenas cuatro días de labor ininterrumpida en turnos de 24 horas. Para lograrlo, utilizaron como base una camioneta Ford F-350 modelo 1981 que pertenecía a la flota de grúas de auxilio de la entidad:
- Se removió la estructura de grúa y se montó una cabina cerrada dotada de cristales antibalas de gran espesor, medida preventiva tras el atentado sufrido por el pontífice en Roma un año antes.
- El habitáculo interior se acondicionó con un piso de madera de quebracho, alfombrado rojo y una banqueta giratoria blanca para permitir la interacción del Papa con la multitud.
- La carrocería fue pintada completamente de blanco e identificada con insignias papales y argentinas.
Además de trasladar al pontífice por las calles porteñas en 1982, la unidad fue prestada años después para la gira de Juan Pablo II en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1988, consolidándose como un patrimonio de enorme valor sentimental e histórico.
En pocas palabras
- Papamóvil Histórico: se exhibirá el vehículo de Juan Pablo II de 1982, previo a la llegada del Papa León XIV en noviembre.
- Origen y Fabricación: creado en 4 días a partir de una Ford F-350, con blindaje y adaptaciones para el Sumo Pontífice.
- Exhibición Gratuita: el icónico Papamóvil podrá ser visitado libremente en Avenida del Libertador 1850, Buenos Aires.