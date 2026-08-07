Así es el histórico Papamóvil hecho en Argentina en tiempo récord para Juan Pablo II: la historia y dónde está

Según confirmaron voceros de la institución, la unidad podrá ser visitada por el público general de manera libre y gratuita durante 10 días en Avenida del Libertador 1850.

César Carman, presidente del ACA, expresó su profunda satisfacción ante el anuncio del viaje del Santo Padre: "Como institución hemos estado cerca en esos momentos con gran orgullo. En nuestro museo sentimos ese fervor y recuerdo de la gente que pregunta o visita el vehículo que usara Su Santidad Juan Pablo II y por ello lo hemos puesto en exhibición nuevamente en la puerta del club".