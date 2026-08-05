Solo un papa pisó Argentina y pasó por Mendoza: quién fue y qué momentos marcaron su visita

En su discurso inicial expresó su deseo de manifestar "su amor" por el pueblo "en un momento histórico tan doloroso". Durante esa estadía histórica, el Papa celebró una misa multitudinaria en Luján, rezó por las víctimas de ambos bandos, se entrevistó con la Junta Militar de Leopoldo Galtieri y con el Episcopado argentino, e hizo un llamado público a una "paz justa, honrosa y duradera".

Apenas dos días después de su partida, ocurrida el 12 de junio, se firmó la rendición en las Islas Malvinas.

En el centro de la imagen, el papa Juan Pablo II durante su visita a Mendoza. Histórico. Foto: archivo

El regreso de Karol Wojtyla tuvo lugar cinco años después, del 6 al 12 de abril de 1987, en un contexto diametralmente opuesto. Ya en democracia y con Raúl Alfonsín al frente del Poder Ejecutivo, el Papa encabezó una gira de una semana que incluyó diez ciudades:

Buenos Aires

Bahía Blanca

Viedma

Mendoza, el 7 de abril

Córdoba

Tucumán

Salta

Corrientes

Paraná

Rosario

A bordo del Papamóvil, encabezó celebraciones con comunidades indígenas, trabajadores, jóvenes y familias.

El hito más impresionante se vivió en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires, donde cerró la Jornada Mundial de la Juventud ante una multitud de cerca de un millón de personas. Durante su estadía también ingresó a la Casa Rosada y pronunció discursos enfocados en la reconciliación nacional, la democracia y la justicia social.