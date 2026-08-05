A lo largo de más de dos siglos de historia independiente, la Argentina ostenta una curiosidad histórica de gran peso religioso: recibió la visita de un único sumo pontífice. Se trata de Juan Pablo II, quien aterrizó en el país en dos oportunidades durante su pontificado para protagonizar hitos inolvidables de la memoria colectiva. Este recuerdo en el marco de la confirmación de la visita del papa León XIV a nuestro país en noviembre próximo.
Solo un papa pisó Argentina y pasó por Mendoza: quién fue y qué momentos marcaron su visita
Pese a tener un papa nacido en Buenos Aires, un solo líder de la Iglesia Católica realizó visitas apostólicas a la Argentina. El recuerdo de 1982 y 1987.
A pesar de que el papa Francisco nació en Buenos Aires y asumió la conducción de la Iglesia Católica en 2013, jamás concretó un viaje pastoral a su patria. Al no haber viajado tampoco Benedicto XVI, el pontífice polaco se mantiene como el único líder de la Santa Sede que recorrió suelo argentino.
Las dos visitas del papa Juan Pablo II: de la urgencia por la paz en Malvinas a la fiesta multitudinaria de 1987
El 11 de junio de 1982, en el tramo final de la Guerra de Malvinas, Juan Pablo II concretó su primer viaje, una expedición relámpago de apenas 30 horas catalogada como una de las misiones diplomáticas más delicadas de su era. Luego de haber estado en el Reino Unido, resolvió viajar a la Argentina para mantener la neutralidad y pedir por la paz.
En su discurso inicial expresó su deseo de manifestar "su amor" por el pueblo "en un momento histórico tan doloroso". Durante esa estadía histórica, el Papa celebró una misa multitudinaria en Luján, rezó por las víctimas de ambos bandos, se entrevistó con la Junta Militar de Leopoldo Galtieri y con el Episcopado argentino, e hizo un llamado público a una "paz justa, honrosa y duradera".
Apenas dos días después de su partida, ocurrida el 12 de junio, se firmó la rendición en las Islas Malvinas.
El regreso de Karol Wojtyla tuvo lugar cinco años después, del 6 al 12 de abril de 1987, en un contexto diametralmente opuesto. Ya en democracia y con Raúl Alfonsín al frente del Poder Ejecutivo, el Papa encabezó una gira de una semana que incluyó diez ciudades:
- Buenos Aires
- Bahía Blanca
- Viedma
- Mendoza, el 7 de abril
- Córdoba
- Tucumán
- Salta
- Corrientes
- Paraná
- Rosario
A bordo del Papamóvil, encabezó celebraciones con comunidades indígenas, trabajadores, jóvenes y familias.
El hito más impresionante se vivió en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires, donde cerró la Jornada Mundial de la Juventud ante una multitud de cerca de un millón de personas. Durante su estadía también ingresó a la Casa Rosada y pronunció discursos enfocados en la reconciliación nacional, la democracia y la justicia social.
En pocas palabras
- Un solo papa: Juan Pablo II es el único sumo pontífice que visitó Argentina en 1982 y 1987.
- Visitas destacadas: la primera fue en plena Guerra de Malvinas; la segunda, una gira de una semana por diez ciudades, entre ellas Mendoza.
- Contexto actual: se recuerda su visita ante la confirmación de un viaje del papa León XIV.