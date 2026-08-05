El inesperado mensaje de Javier Milei ante la visita del papa León XIV a la Argentina

La repercusión digital fue inmediata. Dirigentes, analistas y usuarios de las redes sociales debatieron minuciosamente el tono elegido por Milei, en un momento clave de la gestión económica y social.

Javier Milei se pronunció al respecto en las redes sociales.

En el pasado, Milei sí realizó fuertes críticas e insultos contra el papa Francisco antes de asumir la presidencia, dichos por los cuales luego se disculpó personalmente en el Vaticano

El impacto institucional de la llegada del Sumo Pontífice

Recibir al papa León XIV en Argentina representa una oportunidad inmejorable para consolidar frentes de gobernabilidad y proyectar una imagen de estabilidad hacia el exterior.

En paralelo, los equipos de ceremonial y protocolo de ambas administraciones ya comenzaron a coordinar los detalles logísticos de una agenda que promete paralizar al país y acaparar la atención de los medios internacionales.

Mientras tanto, las palabras del presidente Javier Milei continúan resonando con fuerza en los pasillos de la Casa Rosada y refuerzan el vínculo del país con el Vaticano.