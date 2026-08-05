El Vaticano confirmó el viaje apostólico que traerá la visita del Papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda estipula un itinerario internacional que comenzará a principios de noviembre e incluirá a Uruguay, Argentina y Perú como destinos principales de la gira pastoral continental.
El Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará a la Argentina en noviembre
El Vaticano ratificó la gira apostólica por Sudamérica. El Papa León XIV llegará al país del 8 al 11 de noviembre para cumplir con una amplia agenda oficial
El anuncio formal fue realizado a través de los canales de comunicación oficiales. En territorio argentino, la permanencia de León XIV comprenderá cuatro jornadas consecutivas. Durante esos días, el jefe de la Iglesia Católica sostendrá diferentes encuentros protocolares con representantes gubernamentales, autoridades eclesiásticas locales y miembros de diversas organizaciones de la sociedad civil.
Las precisiones brindadas por los voceros de la Sede Apostólica señalan que la programación técnica, el cronograma detallado de actividades y las sedes específicas de las liturgias públicas se darán a conocer en las próximas semanas, una vez concluidas las inspecciones de logística e infraestructura.
La planificación del viaje requirió meses de diálogo bilateral entre la cancillería argentina y la diplomacia pontificia. El operativo oficial coordinará el traslado de la comitiva, los esquemas de seguridad y los dispositivos de asistencia médica para los eventos multitudinarios.
Repercusión por la visita del Papa León XIV a la Argentina
Voceros del Poder Ejecutivo expresaron su satisfacción y calificaron la novedad como un acontecimiento de enorme trascendencia para el marco político, social y cultural del país. Javier Milei posteó sobre "la visita histórica".
Representantes del gobierno nacional ratificaron la disposición total para brindar todo el soporte logístico necesario durante la gira eclesial. Destacaron la importancia de recibir a la máxima autoridad vaticana en un contexto orientado a fortalecer los vínculos internacionales y el diálogo social.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Argentina manifestó su entusiasmo ante la confirmación de la agenda papal. Los obispos locales iniciaron de inmediato reuniones operativas para coordinar los encuentros pastorales y las ceremonias religiosas previstas para la segunda semana de noviembre.
El Episcopado subrayó que la presencia del pontífice constituye una oportunidad para renovar los valores de convivencia pacífica y fraternidad comunitaria. Se prevé que miles de personas pertenecientes a distintas diócesis del país se movilicen hacia los centros urbanos designados para las misas abiertas.
El Papa, en su gira, visitará Montevideo, Paysandú y Buenos Aires, Córdoba y Luján (Bs As), Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.
El canciller Quirno celebró el anuncio del Vacticano
Luego de que este miércoles el Vaticano confirmara el viaje apostólico del Papa a Sudamérica, que incluye a la Argentina, el canciller Pablo Quirno se expresó en su cuenta de X para celebrar la noticia: "Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica", escribió el funcionario.
Y agregó: "Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos."
En el comunicado oficial la Oficina del Presidente detalló que "la visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos".
Y detalló que "Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos".
En pocas palabras
- Visita Papal: el Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre.
- Agenda: cumplirá encuentros protocolares con autoridades gubernamentales y eclesiásticas.
- Gira Sudamericana: el viaje pastoral incluirá también Uruguay y Perú como destinos.