El Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará a la Argentina en noviembre

La planificación del viaje requirió meses de diálogo bilateral entre la cancillería argentina y la diplomacia pontificia. El operativo oficial coordinará el traslado de la comitiva, los esquemas de seguridad y los dispositivos de asistencia médica para los eventos multitudinarios.

Repercusión por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Voceros del Poder Ejecutivo expresaron su satisfacción y calificaron la novedad como un acontecimiento de enorme trascendencia para el marco político, social y cultural del país. Javier Milei posteó sobre "la visita histórica".

El papa León XIV definió su gira por Sudamérica para este año.

Representantes del gobierno nacional ratificaron la disposición total para brindar todo el soporte logístico necesario durante la gira eclesial. Destacaron la importancia de recibir a la máxima autoridad vaticana en un contexto orientado a fortalecer los vínculos internacionales y el diálogo social.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Argentina manifestó su entusiasmo ante la confirmación de la agenda papal. Los obispos locales iniciaron de inmediato reuniones operativas para coordinar los encuentros pastorales y las ceremonias religiosas previstas para la segunda semana de noviembre.

El Episcopado subrayó que la presencia del pontífice constituye una oportunidad para renovar los valores de convivencia pacífica y fraternidad comunitaria. Se prevé que miles de personas pertenecientes a distintas diócesis del país se movilicen hacia los centros urbanos designados para las misas abiertas.

El Papa, en su gira, visitará Montevideo, Paysandú y Buenos Aires, Córdoba y Luján (Bs As), Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

El canciller Quirno celebró el anuncio del Vacticano

Luego de que este miércoles el Vaticano confirmara el viaje apostólico del Papa a Sudamérica, que incluye a la Argentina, el canciller Pablo Quirno se expresó en su cuenta de X para celebrar la noticia: "Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica", escribió el funcionario.

Y agregó: "Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos."

En el comunicado oficial la Oficina del Presidente detalló que "la visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos".

Y detalló que "Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos".