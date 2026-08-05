Cuándo viene el Papa León XIV a la Argentina y qué provincias visitará

El Papa León XIV visitará la Argentina en noviembre.

La llegada al país se concretó tras la aceptación formal de las invitaciones extendidas tanto por las autoridades del Gobierno nacional como por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

¿Qué provincias y ciudades visitará el Papa en Argentina?

El itinerario oficial trazado por la Santa Sede contempla actividades protocolares, encuentros pastorales y misas multitudinarias concentradas en tres puntos clave del país. En Buenos Aires, el Santo Padre mantendrá reuniones con los jefes de Estado, autoridades gubernamentales, el cuerpo diplomático y referentes de distintas comunidades religiosas.

Además, viajará a Luján, lugar que será el epicentro de una de las celebraciones litúrgicas más masivas del viaje, donde se espera la presencia de cientos de miles de peregrinos para rendir homenaje a la Patrona de la Argentina: Nuestra Señora de Luján.

Nuestra Señora de Luján es la Patrona de la Argentina.

Luego visitará la provincia de Córdoba, y allí llevará a cabo encuentros pastorales con obispos, sacerdotes, miembros de comunidades de fe y fieles de la región mediterránea y el norte argentino.

El anuncio de la visita del Sumo Pontífice generó una inmediata activación de comités de emergencia y comisiones de organización tanto en el ámbito eclesiástico como en el gubernamental. El país deberá desplegar una coordinación entre las fuerzas de seguridad federales y provinciales de CABA, Buenos Aires y Córdoba.

Además, los peregrinos que quieran conocer o ver de cerca al Papa deberán saber que se llevarán a cabo modificaciones en los accesos, transporte público y servicios sanitarios en los puntos de concentración masiva, especialmente en la zona de Luján y los predios cordobeses.