La esperada llegada del Papa León XIV a la Argentina es una realidad confirmada por el Vaticano. La Santa Sede anunció oficialmente la realización de un viaje apostólico por Sudamérica que abarcará Uruguay, Argentina y Perú.
Cuándo viene el Papa León XIV a la Argentina y qué provincias visitará
La Santa Sede confirmó el viaje apostólico del Papa a la Argentina. Enterate de las fechas exactas, los destinos confirmados, la agenda oficial y qué provincias recorrerá el Pontífice.
La gira papal representará un acontecimiento histórico para la región, y ya se habla de una movilización millonaria de fieles. A continuación los detalles de esta visita.
¿Cuándo llega el Papa a la Argentina?
Dentro de la gira sudamericana, la estadía del Pontífice en suelo argentino se extenderá durante gran parte del mes de noviembre. En concreto, primero pasará por Uruguay entre el 6 y 7 noviembre. Luego, llegará a nuestro país y estará del domingo 8 al 11 de noviembre. Finalmente viajará a Perú, y estará en aquel país entre el 12 y el 17 de noviembre.
La llegada al país se concretó tras la aceptación formal de las invitaciones extendidas tanto por las autoridades del Gobierno nacional como por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).
¿Qué provincias y ciudades visitará el Papa en Argentina?
El itinerario oficial trazado por la Santa Sede contempla actividades protocolares, encuentros pastorales y misas multitudinarias concentradas en tres puntos clave del país. En Buenos Aires, el Santo Padre mantendrá reuniones con los jefes de Estado, autoridades gubernamentales, el cuerpo diplomático y referentes de distintas comunidades religiosas.
Además, viajará a Luján, lugar que será el epicentro de una de las celebraciones litúrgicas más masivas del viaje, donde se espera la presencia de cientos de miles de peregrinos para rendir homenaje a la Patrona de la Argentina: Nuestra Señora de Luján.
Luego visitará la provincia de Córdoba, y allí llevará a cabo encuentros pastorales con obispos, sacerdotes, miembros de comunidades de fe y fieles de la región mediterránea y el norte argentino.
El anuncio de la visita del Sumo Pontífice generó una inmediata activación de comités de emergencia y comisiones de organización tanto en el ámbito eclesiástico como en el gubernamental. El país deberá desplegar una coordinación entre las fuerzas de seguridad federales y provinciales de CABA, Buenos Aires y Córdoba.
Además, los peregrinos que quieran conocer o ver de cerca al Papa deberán saber que se llevarán a cabo modificaciones en los accesos, transporte público y servicios sanitarios en los puntos de concentración masiva, especialmente en la zona de Luján y los predios cordobeses.
En pocas palabras
- El Papa León XIV: Confirmó su viaje apostólico a Sudamérica, incluyendo Uruguay, Argentina y Perú.
- Fechas en Argentina: El Pontífice visitará el país del 8 al 11 de noviembre.
- Itinerario confirmado: Incluye Buenos Aires, Luján y Córdoba con diversas actividades pastorales y multitudinarias.