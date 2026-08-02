Con 67 muertos en Ceuta, España instaló una barrera flotante y hasta el Papa se pronunció

Para garantizar la efectividad del operativo, el sistema cuenta con un canal especial para embarcaciones. Este conducto permitirá la circulación de la Guardia Civil para reforzar la vigilancia en uno de los principales puntos de ingreso irregular.

Ceuta moviliza a la UE y también el Papa León

La gravedad de la situación ya escaló al plano político europeo. Concretamente, la Unión Europea convocó a los ministros de sus 22 países miembros a una reunión de urgencia, mientras España informó un cese de los intentos de ingreso.

El objetivo del encuentro es coordinar una respuesta común ante la emergencia fronteriza. Entre las medidas propuestas destacan un mayor apoyo de la agencia Frontex y revisar la cooperación con Marruecos.

Pese a la crisis, para el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, Marruecos siendo considerado como "un socio totalmente fiable".

A su vez, el Papa León XIV también se expresó acerca de la situación este domingo.

“Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia”, dijo el Papa ante los fieles que participaron de su homilía en Plaza San Pedro.