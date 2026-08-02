Con 67 muertos en Ceuta, España instaló una barrera flotante y hasta el Papa se pronunció

Ante la crisis migratoria en Ceuta, España instaló una barrera flotante de 500 metros frente a la playa para reforzar el control fronterizo con Marruecos. La situación dejó un saldo de 67 muertos y hasta el Papa León XIV se expresó.
El dispositivo está compuesto por una barrera neumática y una línea de boyas ancladas a la zona costera. El gobierno de Pedro Sánchez busca evitar nuevos cruces, luego de que unas 50.000 personas ingresaran al enclave español.
La estructura sobresale entre 30 y 70 centímetros sobre el nivel del agua. Además, tiene una profundidad de hasta 1 metro, en busca de bloquear efectivamente el paso de los migrantes.
Para garantizar la efectividad del operativo, el sistema cuenta con un canal especial para embarcaciones. Este conducto permitirá la circulación de la Guardia Civil para reforzar la vigilancia en uno de los principales puntos de ingreso irregular.
Ceuta moviliza a la UE y también el Papa León
La gravedad de la situación ya escaló al plano político europeo. Concretamente, la Unión Europea convocó a los ministros de sus 22 países miembros a una reunión de urgencia, mientras España informó un cese de los intentos de ingreso.
El objetivo del encuentro es coordinar una respuesta común ante la emergencia fronteriza. Entre las medidas propuestas destacan un mayor apoyo de la agencia Frontex y revisar la cooperación con Marruecos.
Pese a la crisis, para el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, Marruecos siendo considerado como "un socio totalmente fiable".
A su vez, el Papa León XIV también se expresó acerca de la situación este domingo.
“Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia”, dijo el Papa ante los fieles que participaron de su homilía en Plaza San Pedro.
En pocas palabras
- Crisis migratoria en Ceuta: España instaló una barrera flotante de 500 metros y se registraron 67 muertos.
- Repercusión internacional: La Unión Europea convocó a una reunión de urgencia y el Papa León XIV se pronunció.
- Medidas de control: La barrera neumática busca evitar nuevos ingresos tras la llegada de unas 50.000 personas.