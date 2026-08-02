Una historia de esperanza que se transformó en la peor de las pesadillas. Lo que debía ser el milagro que le salvaría la vida a una adolescente de 17 años mediante un delicado trasplante de corazón y pulmones terminó convertido en un horror médico sin precedentesmarcado por la negligencia, la prisa e imperdonables descuidos en un centro de salud de élite.
Terror en el quirófano: le trasplantaron los órganos equivocados y su propio cuerpo la destruyó
La familia se sintió aliviada ante la aparición de un donante. Sin embargo, todo se desmoronó luego del complejo trasplante
Jesica Santillán, oriunda de México, padecía una cardiopatía grave que amenazaba su vida, por lo que la necesidad de una operación era prácticamente urgente.
El error en el quirófano que conmocionó al mundo
Tras una espera angustiante, la noticia tan anhelada por la familia de la joven mujer finalmente llegó en el año 2003 y desde el prestigioso Hospital de la Universidad de Duke: había aparecido un donante. Sin embargo, la ilusión se desmoronó a los pocos minutos de concluir la operación.
Nadie dentro del quirófano se tomó el trabajo de verificar algo tan básico como fundamental: la compatibilidad sanguínea. Jesica tenía sangre tipo O, pero el equipo médico le implantó órganos de un donante tipo A.
La reacción de su sistema inmunológico no se hizo esperar. Los anticuerpos de la paciente reconocieron de inmediato los nuevos tejidos como una amenaza mortal, y desencadenaron un rechazo hiperagudo.
En cuestión de horas, el propio cuerpo de la joven comenzó a atacar de manera encarnizada a la estructura implantada, destruyéndola por dentro.
El frustrado intento de rescate
La desesperación se apoderó de las autoridades del centro hospitalario cuando el fallo sistémico se volvió inocultable ante la mirada pública. El caso tomó una repercusión internacional escalofriante y la presión social obligó a montar un operativo de emergencia a destiempo.
Trece días después del fatídico procedimiento, consiguieron un nuevo conjunto de órganos compatibles para intentar una hazaña a contrarreloj.
Pero para Jesica ya era demasiado tarde. El brutal shock inmunológico, las elevadas dosis de fármacos y el deterioro paulatino de sus funciones vitales provocaron un daño cerebral irreversible antes de que la segunda intervención pudiera salvarla.
La joven falleció poco después, dejando al descubierto una grieta de negligencia imperdonable en uno de los centros médicos más avanzados del planeta.
Tras la muerte de Jesica, el hospital cambió drásticamente sus protocolos e implementó un sistema donde dos médicos deben firmar de forma independiente la verificación del tipo sanguíneo antes de iniciar cualquier trasplante.
En pocas palabras
- Error médico: a una adolescente le trasplantaron órganos de grupo sanguíneo incompatible, causando un rechazo fatal.
- Falla en protocolo: el hospital no verificó la compatibilidad sanguínea, un error básico con consecuencias devastadoras.
- Consecuencias: el rechazo hiperagudo destruyó los órganos implantados y provocó daño cerebral irreversible, llevando a la muerte de la paciente.