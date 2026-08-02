Terror en el quirófano: le trasplantaron los órganos equivocados y su propio cuerpo la destruyó

Nadie dentro del quirófano se tomó el trabajo de verificar algo tan básico como fundamental: la compatibilidad sanguínea. Jesica tenía sangre tipo O, pero el equipo médico le implantó órganos de un donante tipo A.

La reacción de su sistema inmunológico no se hizo esperar. Los anticuerpos de la paciente reconocieron de inmediato los nuevos tejidos como una amenaza mortal, y desencadenaron un rechazo hiperagudo.

En cuestión de horas, el propio cuerpo de la joven comenzó a atacar de manera encarnizada a la estructura implantada, destruyéndola por dentro.

El frustrado intento de rescate

La desesperación se apoderó de las autoridades del centro hospitalario cuando el fallo sistémico se volvió inocultable ante la mirada pública. El caso tomó una repercusión internacional escalofriante y la presión social obligó a montar un operativo de emergencia a destiempo.

Trece días después del fatídico procedimiento, consiguieron un nuevo conjunto de órganos compatibles para intentar una hazaña a contrarreloj.

Pero para Jesica ya era demasiado tarde. El brutal shock inmunológico, las elevadas dosis de fármacos y el deterioro paulatino de sus funciones vitales provocaron un daño cerebral irreversible antes de que la segunda intervención pudiera salvarla.

La joven falleció poco después, dejando al descubierto una grieta de negligencia imperdonable en uno de los centros médicos más avanzados del planeta.

Tras la muerte de Jesica, el hospital cambió drásticamente sus protocolos e implementó un sistema donde dos médicos deben firmar de forma independiente la verificación del tipo sanguíneo antes de iniciar cualquier trasplante.