Nación supervisará que se cumpla la cobertura mínima de clases durante el paro docente

Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano.

El esquema oficial prevé la realización de controles aleatorios para certificar que se garantice el porcentaje mínimo del servicio. Desde el área educativa nacional remarcaron que el propósito es resguardar la continuidad institucional y llevar certidumbre a las familias frente al conflicto.

Las auditorías operarán sobre muestras representativas de colegios primarios y secundarios. En cada supervisión se labrarán actas para constatar la cantidad de aulas operativas, la presencia de directivos y el registro diario de asistencia de los educadores involucrados en la medida de fuerza.

A su vez, las provincias mantendrán habilitados sus canales informáticos habituales de carga de presentismo. Estos sistemas digitales permitirán cruzar información en tiempo real con las inspecciones presenciales ordenadas por la Secretaría de Educación para determinar el impacto del ausentismo escolar.

Reclamos de CTERA y la convocatoria al paro docente

La protesta nacional fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). La organización sindical exige la urgente reapertura de la paritaria nacional para discutir recomposiciones salariales que compensen el deterioro del poder adquisitivo en el sector.

Entre las demandas centrales figura la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una partida presupuestaria que financiaba una porción de los sueldos en las provincias. Asimismo, la entidad gremial reclama la sanción de una ley de financiamiento que eleve las partidas destinadas a la educación pública.

El pliego sindical abarca el aumento de asignaciones para infraestructura escolar, comedores comunitarios y becas estudiantiles. Paralelamente, la dirigencia expresó su firme rechazo a cualquier intento de modificación del régimen previsional y a los proyectos de reforma promovidos por el Poder Ejecutivo.

Por su parte, los gremios alineados en la CGT optaron por una estrategia diferente y no adherirán al cese total de actividades. Las agrupaciones resolvieron concretar jornadas de concientización, trabajo a reglamento y movilizaciones hacia la sede de la Secretaría de Educación para manifestar sus reclamos.

Aplicación de sanciones administrativas ante el paro docente

El Ministerio de Capital Humano ratificó la validez de la Ley 27.802, norma que declara al sistema educativo como un servicio esencial. Según el criterio oficial, la legislación vigente exige el mantenimiento regular del 75% de las clases programadas aun durante las jornadas de protesta.

Desde la cartera nacional señalaron que, de comprobarse el incumplimiento del porcentaje mínimo establecido, se aplicarán las medidas disciplinarias previstas. Aunque existe una medida cautelar que frenó aspectos de la norma, la postura de la gestión nacional sostiene que las apelaciones en curso le otorgan plena vigencia a las reglas administrativas.

Las autoridades remarcaron que el ordenamiento legal busca conciliar el derecho de huelga con el acceso ininterrumpido al aprendizaje. En las actas de inspección se registrarán las ausencias no justificadas para girar las actuaciones a los ministerios provinciales encargados del control disciplinario.

En Mendoza, el Gobierno mantiene su mecanismo habitual de seguimiento mediante el sistema de carga de asistencia en las escuelas. Las autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) señalaron que se garantizará el normal funcionamiento de los edificios para asegurar la atención de los estudiantes durante la jornada.