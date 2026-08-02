El peronismo K se movilizó para respaldar a Cristina Kirchner

La militancia, frente al departamento de Cristina Kirchner. Foto: Noticias Argentinas

La denuncia por persecución

De forma simultánea, el peronismo de Tres de Febrero, conducido por Juan Debandi desde la titularidad del Partido Justicialista local, movilizó a sus columnas hacia el domicilio fijado para la detención.

Esto ocurrió a días de que la líder kirchnerista acudiera al Comité de Derechos Humanos de la ONU para denunciar persecución y pedir su intervención para atenuar o anular la condena.

Cristina Kirchner en el balcón. Foto: Noticias Argentinas

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, a la concentración se sumaron también dirigentes y militantes del municipio de Ituzaingó, bajo la consigna unificada: “Compañeros y compañeras se encontraron en San José 1111 para acompañar a Cristina y pedir por su libertad”.

Esta nueva muestra de apoyo territorial se dio en paralelo a las versiones que circularon con fuerza en los últimos días sobre la posibilidad de que la ex presidenta compita como candidata en los comicios del próximo año.

En respuesta a este escenario político, diversos sectores de la militancia desplegaron una intensa campaña de difusión en la vía pública con afiches impresos y pintadas callejeras en distintos puntos del Gran Buenos Aires, reforzando el clamor por su postulación electoral.