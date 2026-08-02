Cientos de militantes peronistas desbordaron este sábado la intersección de San José 1111 en el barrio porteño de Constitución, en una masiva muestra de afecto y respaldo a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple allí su prisión domiciliaria.
El peronismo K se movilizó para respaldar a Cristina Kirchner
Una numerosa concentración de militantes kirchneristas se congregó frente al domicilio donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria
La jornada marcó la reanudación de las peregrinaciones sectoriales que habían quedado postergadas meses atrás por razones de fuerza mayor, reuniendo a agrupaciones de populosos distritos del Conurbano bonaerense en una demostración de lealtad política.
En el marco de la convocatoria, la militancia de San Martín -encabezada por el Ateneo Néstor Kirchner de la familia Letcher- se estableció en la esquina por la tarde para llevar a cabo diversas actividades culturales y políticas.
La denuncia por persecución
De forma simultánea, el peronismo de Tres de Febrero, conducido por Juan Debandi desde la titularidad del Partido Justicialista local, movilizó a sus columnas hacia el domicilio fijado para la detención.
Esto ocurrió a días de que la líder kirchnerista acudiera al Comité de Derechos Humanos de la ONU para denunciar persecución y pedir su intervención para atenuar o anular la condena.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, a la concentración se sumaron también dirigentes y militantes del municipio de Ituzaingó, bajo la consigna unificada: “Compañeros y compañeras se encontraron en San José 1111 para acompañar a Cristina y pedir por su libertad”.
Esta nueva muestra de apoyo territorial se dio en paralelo a las versiones que circularon con fuerza en los últimos días sobre la posibilidad de que la ex presidenta compita como candidata en los comicios del próximo año.
En respuesta a este escenario político, diversos sectores de la militancia desplegaron una intensa campaña de difusión en la vía pública con afiches impresos y pintadas callejeras en distintos puntos del Gran Buenos Aires, reforzando el clamor por su postulación electoral.
En pocas palabras
- Militantes K: cientos de militantes kirchneristas se congregaron frente al domicilio de Cristina Kirchner.
- Denuncia de persecución: la ex presidenta denunció persecución ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Candidatura 2023: crece la especulación sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner compita como candidata en las próximas elecciones.