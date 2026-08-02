El cornejismo ya blindó la reforma del Banco Central de Javier Milei y Petri agitó la campaña

Aunque hubo una salvedad que no pocos advirtieron. Algunos radicales les recordaron a desmemoriados libertarios que él mismo Nieri había presentado un proyecto de reforma del Banco Central "muy similar" en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, y dado que no prosperó bajo el gobierno peronista, lo volvió a presentar el año pasado, para que no perdiera estado parlamentario. Lo marcaron casi como pidiéndole a Milei que reconozca el derecho de autor.

El tuit del diputado nacional de la UCR, Lisandro Nieri.

"De los 5 puntos que plantea de reforma del Banco Central, 4 ya estaban contemplados en el proyecto que Nieri presentó en la gestión de Alberto Fernández, cuando emitían descontroladamente y la inflación estaba por las nubes", marcó un memorioso integrante del equipo de Cornejo.

La comparativa no es errada, en un posteo de Nieri de agosto del año pasado, se recupera aquel proyecto con el que pretendía ponerle fin a la descontrolada emisión "para financiar el desorden fiscal".

Allí se lee que entre los principales cambios a la Carta Orgánica del Banco Central establece que la misión principal del organismo es "preservar la estabilidad de los precios" y que adicionalmente la entidad deberá "contribuir a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenido".

Para cumplir tales metas Nieri -coincidentemente con lo que marca ahora Milei- proponía que el Banco Central no estuviera sujeto a "órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, ni podrá condicionarlas, restringirlas o delegarlas, sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación".

El diputado Lisandro Nieri ya defendió la reforma del Banco Central, recordando que él mismo había presentando un proyecto muy similar hace 4 años y previsiblemente su compañera de bancada, Pamela Verasay, respaldará el proyecto de Javier Milei.

Así las cosas, nadie a esta altura podría dudar de que Nieri será de los primeros en levantar la mano cuando el proyecto de reforma del BCRA llegue al recinto, y que junto a él lo hará también su par de bancada, Pamela Verasay, quien anteriormente había avalado la iniciativa de su compañero.

Previsiblemente a ellos lo respaldarían también en tándem, los 5 diputados libertarios por Mendoza, con lo cual Santilli y Menem ya deberían registrar al menos 7 votos mendocinos.

Eso se corroboraría el martes, cuando el presidente de la Cámara de Diputados se reúna con los jefes de bloques aliados para definir la estrategia oficialista.

Del secuestro de celulares en las cárceles, a la polémica que calentó la campaña

Un video viral de un grupo de presos mendocinos hablando con un conocido streamer terminó colándose en la campaña preelectoral del próximo año.

Es que el diputado nacional Luis Petri se valió de esas imágenes -que indignaron a muchos por la impunidad con la que se los ve a los internos manejar un celular con conectividad desde el penal de San Felipe- para recordar que en la provincia la tenencia de esos aparatos está prohibida por una ley de su autoría sancionada en 2012, es decir hace 14 años.

Pero fue más allá, y en un posteo que hizo en X, pareció dirigirle el reclamo a la ministra de Seguridad de Alfredo Cornejo, Mercedes Rus, porque resaltó: "No hay margen alguno de interpretación. No puede haber excusa posible para que no se aplique en la cárcel de San Felipe. Es imprescindible que la ley se CUMPLA”.

Los petristas no tardaron en salir a respaldar el posteo de su líder, y no faltó quien marcó que pese a los secuestros de celulares, hay cárceles mendocinas que siguen siendo una base para el "coworking delictual".

Al parecer el posteo no cayó nada bien en el edificio de calle Salta de Godoy Cruz, en donde está la oficina de Rus. Lejos de tomarlo como un aporte, lo interpretaron como una estrategia de Petri para continuar posicionándose en sus aspiraciones gubernamentales y no tardaron en responder en los medios detallando que por día se secuestran 16 celulares de los distintos penales, y que en la última quincena se evitó el ingreso de 782 de esos aparatos. Además adelantaron que los presos involucrados en el video perderían beneficios carcelarios.

"Con este tipo de declaraciones el diputado parece más un opositor que un oficialista aliado", se quejó un radical de la mesa chica de Cornejo.

Otro redobló la apuesta: "Hacer ese posteo así de llano es desconocer cómo se viene gestionando. Acá hubo que batallar contra jueces que cuestionaron la inconstitucionalidad de esa ley y después con el Enacom para avanzar con la colocación de inhibidores, así y todo ya se secuestró 70% de los 16.800 celulares habilitados que había en las cárceles cuando asumió esta gestión y ya hay inhibidores en las cárceles de mayor seguridad".

Los del "equipo de Cornejo" suman millas

Los que no están dispuestos a perder un solo día en posicionarse, son los soldados de Cornejo que ya se anotaron para sucederlo. Ellos corren con una ventaja, se apoyan en la gestión y en paralelo le sacan provecho para crecer en conocimiento. Y entre una cosa y la otra relojean algunas encuestas que va pidiendo cronometradamente el mismo Cornejo.

La desventaja es que esos sondeos los siguen mostrando con un bajo nivel de conocimiento, aunque alguno podría acercarse lentamente a los registros del intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez.

Eso explica que en las últimas semanas se los haya visto mucho más a Tadeo García Zalazar y a Natalio Mema en cuanta inauguración, acto o acuerdo se haya dado, aún en los confines de la provincia. Por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados y del partido, Andrés Peti Lombardi, se las ingenia para gestar reuniones partidarias y recorrer el terreno.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar combina inauguraciones y actos con el recorrido territorial para posicionarse de cara a las elecciones gubernamentales de 2027.

El ministro de Educación por ejemplo estuvo este sábado en Tunuyán y San Carlos, en una actividad que compartió con Cultura para inaugurar murales en centros de salud, pero de paso también fijó reuniones con empresarios de la zona. Lo mismo hizo en la semana en Rivadavia.

A esa recorrida territorial la complementará con visibilidad política: este lunes defenderá en la Legislatura el proyecto de reforma del Fondo Escolar con el que pretende darle otro uso a ese dinero, sumar ingresos de bienes de la DGE que estén en desuso, y destinarlos por ejemplo a la urbanización de terrenos para barrios de docentes o que se puedan usar como garantías para los créditos del plan de viviendas para docentes.

Pero además, García Zalazar también pretende imprimirle su sello a una ley que generó y genera polémica: la de Responsabilidad Penal Juvenil, más conocida como imputabilidad de menores.

Este jueves se vence el plazo para que la comisión interdisciplinaria le haga aportes al texto de la ley nacional que debe replicarse en la provincia. Y allí precisamente aparecerá la letra del ministro que pretende sumar a esa ley la responsabilidad parental, con la que viene insistiendo y a través de la cual ya sanciona a padres cuyos hijos incurran en casos de bullying escolar.

Natalio Mema se posiciona y busca crecer en conocimiento para dar la batalla como candidato a suceder a Alfredo Cornejo. Foto: X de Natalio Mema

Natalio Mema, cada vez más activo en sus redes sociales con coaching incluido, aparecerá en los próximos días inaugurando un laboratorio de muestras patológicas en San Rafael y continuará en el ejercicio de posicionarse con la gestión del Ministerio de Gobierno.

Su zona de confort está más ligada a los servicios y las grandes obras. Él es el padre de la megaobra del Tren de Cercanías por ejemplo, pero sigue al detalle y monitorea en persona las grandes reformas de las rutas nacionales como son las del Acceso Este y la Ruta 40, en el tramo del Acceso Sur en Luján.

"En los sondeos se lo ve creciendo en conocimiento. Es claro que la gestión te expone a la valoración, y también a la crítica, que es algo que un diputado por ejemplo no sufre, porque no se hace cargo de la gestión ni se expone", marcaron desde su entorno, en clara referencia a la situación de Luis Petri.

El tercero de los alfiles de Cornejo que ya admitió que pretende su sillón, Andrés Lombardi, no deja ni una tarde libre de reuniones y recorridas territoriales. Sólo por repasar la semana que se fue: el presidente de la UCR provincial pasó por La Paz, Maipú y Santa Rosa, y tiene previsto en los próximos días visitar Rivadavia.

Andrés Peti Lombardi, también se anota en la puja por la candidatura a gobernador y busca consolidar su imagen en el recorrido territorial.

Como se ve, aunque nieguen que la campaña ya empezó, es claro que cada uno mueve sus fichas para acumular conocimiento y respaldo en cada rincón de la provincia.

Hebe se entusiasma con algunas encuestas y se consolida en San Rafael

Aunque sabe que la batalla interna será más que dura, porque hay otros 4 radicales anotados antes que ella, la vicegobernadora Hebe Casado parece cada vez más convencida de dar la pelea por la candidatura a la intendencia de San Rafael.

Hebe Casado quiere ser intendenta de San Rafael. Foto: X de Hebe Casado

En su equipo entienden que el próximo año se abre una especie de ventana política, que ellos pretenden aprovechar. "Los hermanos Félix vienen gobernando hace más de 20 años, con un modelo que necesita un recambio, y ellos mismos no han construido nuevos dirigentes con el conocimiento necesario para reemplazarlos, eso puede jugarles en contra", repiten.

En parte se ilusionan con una encuesta que ese mismo equipo pidió y que -aseguran- reveló datos que coinciden con los de otro sondeo que tendrían los Félix en su poder. Cuando se les preguntó a los sanrafaelinos qué dirigentes conocen, en el podio aparecen ambos hermanos Omar y Emir Félix con un conocimiento que supera 96%, y detrás de ellos completa el podio la misma Hebe Casado, con un conocimiento de 84%.

Detrás de ella asoman la cabeza los radicales sanrafaelinos:

Francisco Mondotte 67,49%

Leonardo Yapur 49,82%

Adrián Reche 47,70%

Franco Ambrosini 41,34%

Con esos números bajo el brazo, y repitiendo como un mantra que nadie vota lo que no conoce, Hebe parece empecinada en disputarle el poder a los Félix. Con esa meta no hay fin de semana en que se muestre en alguna actividad en su departamento. Este viernes por ejemplo sacó pecho junto a Alfredo Cornejo cuando el Gobierno tomó posesión del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.