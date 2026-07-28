Créditos de vivienda para docentes: la estrategia de la DGE para garantizarlos con un proyecto de ley

La estrategia de la DGE para respaldar los créditos del plan de viviendas para docentes. Foto: imagen ilustrativa del IPV

El proyecto también establece limitaciones: no podrán afectarse como garantía de los créditos para docentes edificios escolares ni otros bienes esenciales y deberá preservarse un saldo mínimo operativo para el funcionamiento del sistema educativo.

El otro cambio que contempla el proyecto de Tadeo García Zalazar es la posibilidad de que el Estado venda, subaste o alquile bienes que hoy están en desuso y destine ese dinero para obras de infraestructura escolar.

¿Se usará la plata de las escuelas para hacer casas para los docentes?

No. El proyecto plantea utilizar parte del Fondo como garantía financiera para facilitar el financiamiento del plan habitacional docente, pero con límites y resguardos para no afectar su funcionamiento.

Cómo es el plan de viviendas para docentes

El plan de viviendas para docentes prevé una primera etapa con 250 casas. La iniciativa se desarrollará en conjunto entre la DGE, el IPV, desarrolladores privados y entidades financieras.

El esquema establece que los interesados deberán realizar un aporte inicial equivalente al 20% del valor de la vivienda como ahorro previo, con la posibilidad de pagarlo en 12 o 24 meses. El 80% restante será financiado mediante un crédito hipotecario -con participación prevista de bancos o del propio desarrollador y plazos de hasta 30 años-.

Las casas del IPV para docentes tendrán unos 60 metros cuadrados.

Es justamente esa operatoria financiera la que la DGE pretende respaldar con la modificación de la ley del Fondo Escolar Permanente.

Las casas tendrán unos 60 metros cuadrados, con dos dormitorios, cocina-comedor y baño, y se construirán en terrenos aportados por municipios, el Estado provincial o desarrolladores privados.

El objetivo es que los barrios estén distribuidos en distintos departamentos de Mendoza. Hasta el momento, la DGE ya cuenta con predios disponibles en Guaymallén, Ciudad, San Rafael, Godoy Cruz y Junín.

Al momento de la inscripción en el programa de viviendas, los docentes podrán seleccionar el barrio según la ubicación que más les convenga, aunque no será obligatorio vivir cerca de la escuela donde trabajan.