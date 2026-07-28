El gobernador Alfredo Cornejo brindó definiciones este martes sobre la futura implementación del sistema de peajes en las rutas de la provincia, buscando llevar tranquilidad a los conductores y usuarios habituales. El mandatario aseguró que el esquema contará con tarifas "muy razonables", además de promociones y tarifas diferenciales.
Alfredo Cornejo prometió que los peajes tendrán precios razonables, tarifas diferenciales y promociones
El gobernador adelantó cómo funcionará el nuevo esquema de cobro. Aseguró que habrá beneficios para usuarios frecuentes y residentes locales
El anuncio se dio en el contexto del plan provincial para garantizar el sostenimiento y repavimentación de corredores estratégicos -como el Acceso Este y otras rutas provinciales- ante la reducción del financiamiento nacional para la obra pública vial.
Uno de los ejes centrales de la propuesta explicada por Cornejo es evitar que el cobro se convierta en una carga desmedida para quienes transitan a diario por razones laborales o los usuarios residenciales, es decir de las zonas cercanas a los puestos de peajes.
Beneficios para residentes y conductores frecuentes
Entre los principales lineamientos adelantados por el titular de Ejecutivo se destacan:
- Valores equilibrados: las tarifas fijadas responderán a un criterio de razonabilidad que permita cubrir los costos de mantenimiento sin resultar prohibitivas.
- Tarifas diferenciales: se aplicará un esquema segmentado según el tipo de transporte (vehículos livianos, de carga o transporte de pasajeros).
- Descuentos y promociones: qQuienes utilicen las vías de forma cotidiana o vivan en zonas aledañas a los puntos de cobro contarán con beneficios comerciales y bonificaciones especiales.
- Tecnología de cobro ágil: se prevé la incorporación de lectores automáticos y sistemas de telepeaje (free flow) para evitar filas, demoras y cuellos de botella en horas pico.
Financiación para conservar la red vial
Al justificar la medida, Alfredo Cornejo hizo hincapié en que la conservación del asfalto, la señalización y la seguridad en los accesos exigen una fuente de financiamiento constante y previsible.
El mandatario remarcó que el objetivo central es "estructurar un modelo donde el aporte de los usuarios se traduzca de forma directa en obras concretas y mejores condiciones de transitabilidad, complementando los recursos del presupuesto provincial".
Sobre la implementación y empadronamiento en los próximos meses, el Gobierno provincial avanzará en la definición de los pliegos de licitación, el mapa definitivo de los puntos de cobro y los cuadros tarifarios correspondientes. Asimismo, se detallará el procedimiento para que los conductores puedan empadronarse y acceder formalmente a las promociones y tarifas diferenciales anunciadas.
En pocas palabras
- Peajes: el gobernador Alfredo Cornejo anunció tarifas razonables y beneficios para usuarios frecuentes.
- Financiamiento: el nuevo esquema busca sostener la repavimentación y el mantenimiento de rutas provinciales.
- Mejoras: se prevén tarifas diferenciales, promociones y tecnología de cobro ágil para optimizar el tránsito.