Alfredo Cornejo prometió que los peajes tendrán precios razonables, tarifas diferenciales y promociones

Alfredo Cornejo especificó que el cobro de peajes no debe ser una carga desmedida para los usuarios. Foto: archivo

Beneficios para residentes y conductores frecuentes

Entre los principales lineamientos adelantados por el titular de Ejecutivo se destacan:

Valores equilibrados: las tarifas fijadas responderán a un criterio de razonabilidad que permita cubrir los costos de mantenimiento sin resultar prohibitivas.

las tarifas fijadas responderán a un criterio de razonabilidad que permita cubrir los costos de mantenimiento sin resultar prohibitivas. Tarifas diferenciales: se aplicará un esquema segmentado según el tipo de transporte (vehículos livianos, de carga o transporte de pasajeros).

se aplicará un esquema segmentado según el tipo de transporte (vehículos livianos, de carga o transporte de pasajeros). Descuentos y promociones: qQuienes utilicen las vías de forma cotidiana o vivan en zonas aledañas a los puntos de cobro contarán con beneficios comerciales y bonificaciones especiales.

qQuienes utilicen las vías de forma cotidiana o vivan en zonas aledañas a los puntos de cobro contarán con beneficios comerciales y bonificaciones especiales. Tecnología de cobro ágil: se prevé la incorporación de lectores automáticos y sistemas de telepeaje (free flow) para evitar filas, demoras y cuellos de botella en horas pico.

Financiación para conservar la red vial

Al justificar la medida, Alfredo Cornejo hizo hincapié en que la conservación del asfalto, la señalización y la seguridad en los accesos exigen una fuente de financiamiento constante y previsible.

El mandatario remarcó que el objetivo central es "estructurar un modelo donde el aporte de los usuarios se traduzca de forma directa en obras concretas y mejores condiciones de transitabilidad, complementando los recursos del presupuesto provincial".

Sobre la implementación y empadronamiento en los próximos meses, el Gobierno provincial avanzará en la definición de los pliegos de licitación, el mapa definitivo de los puntos de cobro y los cuadros tarifarios correspondientes. Asimismo, se detallará el procedimiento para que los conductores puedan empadronarse y acceder formalmente a las promociones y tarifas diferenciales anunciadas.