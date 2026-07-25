Ruta 7: arrancó la cuenta regresiva para definir quién se queda con el corredor a Chile

Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A. : $3.090

: $3.090 José Cartellone Construcciones Civiles S.A. – Constructora San José S.R.L. : $3.544

: $3.544 CPC S.A. : $3.740

: $3.740 IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U.: $3.921

Las tarifas presentadas no incluyen IVA y formarán parte del esquema económico definitivo de la concesión.

La obra comprende desde el peaje de Desaguadero al paso a Chile.

Cómo sigue el proceso

Tras la apertura de los sobres, se abre un plazo para que las empresas puedan revisar las ofertas de sus competidoras y presentar observaciones o impugnaciones. Después, el expediente pasará a la comisión evaluadora, que emitirá una recomendación de adjudicación.

El criterio de la licitación prioriza la oferta más conveniente para el Estado, por lo que la propuesta más baja parte con ventaja. Sin embargo, la definición final también dependerá del cumplimiento de los requisitos técnicos y contractuales de cada oferente.

Cuánto se cobra en otros peajes de la región

En las rutas provinciales de Córdoba, concesionadas a Caminos de las Sierras, el cuadro tarifario se actualiza mes a mes y también establece una fuerte diferencia entre quienes pagan con TelePEAJE y quienes abonan de manera manual.

Desde el 9 de julio, un automóvil paga $1.905,10 con TelePEAJE, mientras que la tarifa asciende a $3.000 para quienes abonan en efectivo o mediante pago manual. En las categorías más altas, los vehículos de más de seis ejes llegan a pagar $9.525,50 con TelePEAJE y hasta $25.000 con modalidad manual.

Las motos, en cambio, cuentan con un beneficio particular: de lunes a viernes no pagan peaje si utilizan TelePEAJE. Los fines de semana y feriados, en tanto, la tarifa con pago manual es de $800.

Cuánto se paga en San Luis

En los corredores puntanos —que incluyen tramos de la Ruta Nacional 7, como La Cumbre, Justo Daract y Desaguadero, además de rutas provinciales como la 30 y la Autopista de los Comechingones— la tarifa general para vehículos livianos (Categoría 1) es de $1.600.

Sin embargo, los conductores que tienen un vehículo radicado en San Luis y cuentan con la Tarjeta Sanluiseña acceden a una tarifa preferencial de $610. El trámite es gratuito y requiere únicamente presentar el DNI y la tarjeta verde.

Además, en la mayoría de las rutas y estaciones de peaje de la provincia, las motos están exentas del pago de la tarifa.