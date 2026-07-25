Ruta 7: arrancó la cuenta regresiva para definir quién se queda con el corredor a Chile

El gobierno nacional dio esta semana un nuevo paso en la licitación para concesionar el corredor internacional de la Ruta 7, con la apertura de los sobres económicos de las empresas que continúan en carrera para quedarse con la administración del tramo mendocino que conecta con Chile. Cómo queda respecto de los precios que se cobran en Córdoba o San Luis.
El proceso abarca 329 kilómetros de ruta, desde el límite con San Luis hasta el Paso Internacional Cristo Redentor. El futuro concesionario tendrá a cargo la operación, el mantenimiento y la ejecución de obras obligatorias en un corredor clave para el intercambio comercial entre Argentina y Chile, bajo la supervisión de Vialidad Nacional.
Las ofertas
En esta etapa, las propuestas se compararon en base al valor de peaje que cada empresa cobraría de resultar adjudicataria. Así quedó el orden, de menor a mayor tarifa:
- Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A.: $3.090
- José Cartellone Construcciones Civiles S.A. – Constructora San José S.R.L.: $3.544
- CPC S.A.: $3.740
- IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U.: $3.921
Las tarifas presentadas no incluyen IVA y formarán parte del esquema económico definitivo de la concesión.
Cómo sigue el proceso
Tras la apertura de los sobres, se abre un plazo para que las empresas puedan revisar las ofertas de sus competidoras y presentar observaciones o impugnaciones. Después, el expediente pasará a la comisión evaluadora, que emitirá una recomendación de adjudicación.
El criterio de la licitación prioriza la oferta más conveniente para el Estado, por lo que la propuesta más baja parte con ventaja. Sin embargo, la definición final también dependerá del cumplimiento de los requisitos técnicos y contractuales de cada oferente.
Cuánto se cobra en otros peajes de la región
En las rutas provinciales de Córdoba, concesionadas a Caminos de las Sierras, el cuadro tarifario se actualiza mes a mes y también establece una fuerte diferencia entre quienes pagan con TelePEAJE y quienes abonan de manera manual.
Desde el 9 de julio, un automóvil paga $1.905,10 con TelePEAJE, mientras que la tarifa asciende a $3.000 para quienes abonan en efectivo o mediante pago manual. En las categorías más altas, los vehículos de más de seis ejes llegan a pagar $9.525,50 con TelePEAJE y hasta $25.000 con modalidad manual.
Las motos, en cambio, cuentan con un beneficio particular: de lunes a viernes no pagan peaje si utilizan TelePEAJE. Los fines de semana y feriados, en tanto, la tarifa con pago manual es de $800.
Cuánto se paga en San Luis
En los corredores puntanos —que incluyen tramos de la Ruta Nacional 7, como La Cumbre, Justo Daract y Desaguadero, además de rutas provinciales como la 30 y la Autopista de los Comechingones— la tarifa general para vehículos livianos (Categoría 1) es de $1.600.
Sin embargo, los conductores que tienen un vehículo radicado en San Luis y cuentan con la Tarjeta Sanluiseña acceden a una tarifa preferencial de $610. El trámite es gratuito y requiere únicamente presentar el DNI y la tarjeta verde.
Además, en la mayoría de las rutas y estaciones de peaje de la provincia, las motos están exentas del pago de la tarifa.
En pocas palabras
- Licitación Ruta 7: Se abrieron las ofertas económicas para la concesión del corredor vial mendocino que conecta con Chile.
- Tarifas de Peaje: Las cuatro empresas presentaron sus propuestas, con tarifas que van desde los $3.090 hasta los $3.921 (sin IVA).
- Próximos Pasos: Tras la apertura, se abre un plazo para observaciones y luego una comisión evaluadora emitirá una recomendación de adjudicación.