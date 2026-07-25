Confirmado el precio del dólar para este lunes 27 de julio en cada banco tras llegar a su valor máximo

Una vez que cada uno de los bancos abra sus puertas y habilite la venta de dólares para el público en general, el dólar oficial se venderá al precio más alto de lo que va del 2026, llegando a cotizar en algunos bancos por encima de los 1520 pesos.

En tanto, el dólar blue mantuvo una brecha con respecto al oficial de 25 pesos. Según las cuevas, el dólar blue sí tuvo una baja en su valor que lo diferenció del dólar que se vende en los bancos y la brecha se achicó a 25 pesos, ya que este lunes 27 de julio el dólar informal se venderá a 1545 pesos.