Confirmado el precio del dólar para este lunes 27 de julio en cada banco tras llegar a su valor máximo

Una vez que cada uno de los bancos abra sus puertas y habilite la venta de dólares para el público en general, el dólar oficial se venderá al precio más alto de lo que va del 2026, llegando a cotizar en algunos bancos por encima de los 1520 pesos.
En tanto, el dólar blue mantuvo una brecha con respecto al oficial de 25 pesos. Según las cuevas, el dólar blue sí tuvo una baja en su valor que lo diferenció del dólar que se vende en los bancos y la brecha se achicó a 25 pesos, ya que este lunes 27 de julio el dólar informal se venderá a 1545 pesos.
Cuál será el precio del dólar en cada banco este lunes 27 de julio
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, este será el precio del dólar en el inicio del lunes 27 de julio:
- Banco Galicia: $1.520
- Banco Nación: $1.520
- Banco ICBC: $1.520
- Banco BBVA: $1.515
- Banco Supervielle: $1.522
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515
- Banco Patagonia: $1.509
- Banco Hipotecario: $1.520
- Banco Santander: $1.515
- Brubank: $1.515
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.519
- Banco Piano: $1.520
- Banco de Comercio: $1.510
A qué precio llegará el dólar
El vocero del gobierno nacional, Adrián Ravier, habló sobre la posibilidad de que el dólar esté atrasado y adelantó que la moneda norteamericana podría subir sensiblemente en un tiempo cercano.
De hecho, Ravier explicó que un dólar a 1700 o 1800 pesos es posible, pero que a diferencia de anteriores gobiernos, en el actual hay "una estabilidad cambiaria muy clara" y que si subiera a esos precios, el poder adquisitivo de las personas no se vería muy afectado, adujo.
En pocas palabras
- Dólar oficial: Alcanza máximo histórico y se venderá hasta $1.522 en bancos este lunes 27 de julio.
- Dólar blue: Se achica la brecha y cotizará a $1.545, con una diferencia de 25 pesos respecto al oficial.
- Proyección: El vocero oficial Adrián Ravier no descarta un dólar a $1.700 o $1.800 en el futuro cercano.