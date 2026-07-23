Confirmado el precio del dólar este viernes 24 de julio cuando abran los bancos

Los principales bancos de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este viernes 24 de julio cuando abran sus puertas y comience la venta de dólares al público en general.
Este jueves el dólar volvió a subir y los bancos confirmaron que este viernes comenzará a venderse a un valor superior a los $ 1.500 en la mayoría de las entidades financieras y económicas.
Mientras tanto, el dólar blue tuvo una leve baja en su precio, aunque la brecha con el oficial sigue siendo importante, según lo que se puede ver en las pizarras de los bancos y en las cuevas.
Cuál será el precio del dólar el viernes 24 de julio en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, este será el precio del dólar en el inicio del viernes 24 de julio:
- Banco Galicia: $1.515
- Banco Nación: $1.510
- Banco ICBC: $1.510
- Banco BBVA: $1.510
- Banco Supervielle: $1.517
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.510
- Banco Patagonia: $1.510
- Banco Hipotecario: $1.505
- Banco Santander: $1.515
- Brubank: $1.500
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.519
- Banco Piano: $1.515
- Banco de Comercio: $1.510
En tanto, el dólar blue bajó levemente a $ 1.550, por lo que mantiene una brecha importante con el dólar oficial, que este viernes 24 de julio comenzará siendo de $40.
Por qué subió el precio del dólar
El precio del dólar se mostró firme este jueves, lo que no es poco teniendo en cuenta que fue durante una fuerte incertidumbre mundial por el precio del barril del cruro que llegó a los 100 dólares.
Así como el dólar oficial cerró a $1.510 y el dólar blue a $1.550, el resto de los dólares cerró este jueves a los siguientes valores:
- Dólar MEP: $ 1.521
- Contado con Liqui: $ 1.585
- Dólar Digital: $ 1.577
- Dólar Tarjeta: $ 1.963
En pocas palabras
- Dólar: Confirmado el precio de venta del dólar para este viernes 24 de julio en bancos argentinos.
- Cotización: La mayoría de las entidades financieras venderán la divisa a un valor superior a los $1.500.
- Brecha: El dólar blue bajó levemente, manteniendo una brecha de $40 con el dólar oficial.