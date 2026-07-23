Confirmado el precio del dólar este viernes 24 de julio cuando abran los bancos

Cuál será el precio del dólar el viernes 24 de julio en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, este será el precio del dólar en el inicio del viernes 24 de julio:

Banco Galicia: $1.515

Banco Nación: $1.510

Banco ICBC: $1.510

Banco BBVA: $1.510

Banco Supervielle: $1.517

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.510

Banco Patagonia: $1.510

Banco Hipotecario: $1.505

Banco Santander: $1.515

Brubank: $1.500

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.519

Banco Piano: $1.515

Banco de Comercio: $1.510

En tanto, el dólar blue bajó levemente a $ 1.550, por lo que mantiene una brecha importante con el dólar oficial, que este viernes 24 de julio comenzará siendo de $40.

Por qué subió el precio del dólar

El precio del dólar se mostró firme este jueves, lo que no es poco teniendo en cuenta que fue durante una fuerte incertidumbre mundial por el precio del barril del cruro que llegó a los 100 dólares.

Así como el dólar oficial cerró a $1.510 y el dólar blue a $1.550, el resto de los dólares cerró este jueves a los siguientes valores: