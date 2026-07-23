Con cuánto premian los bancos a los clientes que hacen un plazo fijo y dónde conviene realizarlos

En la actualidad, las tasas de interés para un plazo fijo a 30 días no supera el 2% mensual, pero eso no hace que el plazo fijo deje de ser una de las inversiones más atractivas para muchos. Esto se debe al hecho de que se trata de una operación que no presenta riesgos para el cliente, en donde no se pierde dinero y en la que cada uno sabe cuánto ganará incluso antes de confirmar el depósito.

Cuánto pagan hoy los bancos por un plazo fijo a 30 días

Hoy en día, ningún banco llega a ofrecer ni siquiera un 2% mensual a sus clientes por depósitos a 30 días. Este es el rendimiento o ganancia que ofrece cada banco para un plazo fijo: