El plazo fijo es una de las inversiones más seductoras que poseen los bancos a la hora de atraer dinero, como así también para lograr una mayor cantidad de clientes. Por eso mismo, la competencia por la tasa de interés que cada una de las entidades asume puede llegar a ser feroz.
Con cuánto premian los bancos a los clientes que hacen un plazo fijo y dónde conviene realizarlos
El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen en Argentina. Todos los detalles sobre dónde y cómo conviene hacerlos
En la actualidad, las tasas de interés para un plazo fijo a 30 días no supera el 2% mensual, pero eso no hace que el plazo fijo deje de ser una de las inversiones más atractivas para muchos. Esto se debe al hecho de que se trata de una operación que no presenta riesgos para el cliente, en donde no se pierde dinero y en la que cada uno sabe cuánto ganará incluso antes de confirmar el depósito.
Cuánto pagan hoy los bancos por un plazo fijo a 30 días
Hoy en día, ningún banco llega a ofrecer ni siquiera un 2% mensual a sus clientes por depósitos a 30 días. Este es el rendimiento o ganancia que ofrece cada banco para un plazo fijo:
- Banco Nación: 19% de tasa de interés anual
- Banco Galicia: 17,5% de tasa de interés anual
- Banco BBVA Argentina: 18,5% de tasa de interés anual
- Banco Santander: 16% de tasa de interés anual
- Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% de tasa de interés anual
- Banco Macro: 19,5% de tasa de interés anual
- Banco ICBC: 17,2% de tasa de interés anual
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17% de tasa de interés anual
- Banco Patagonia: 16% de tasa de interés anual
- Banco Credicoop: 17,5% de tasa de interés anual
- Banco Hipotecario: 17% de tasa de interés anual
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $2.400.000 en un mes
Hay que tener en cuenta que hay entidades como el Banco Nación y otras que hacen una diferencia según el modo en que se efectúe el plazo fijo, ya sea desde una sucursal por ventanilla o vía electrónica. En ese sentido, si se hace vía electrónica la ganancia es mayor.
Si bien, a muchas personas les cuesta ahorrar, en caso de que logren llegar a $ 2.400.000 y los colocasen en un plazo fijo, por ejemplo en el Banco Nación, después de 30 días pueden llegar a obtener un monto de $ 37.479,45.
En pocas palabras
- Plazo fijo: Es una inversión popular en Argentina con bajo riesgo y ganancia predecible.
- Rendimiento: Las tasas anuales varían entre bancos, no superando el 19,5% para depósitos a 30 días.
- Ganancia ejemplo: Con $2.400.000 en 30 días, se obtendrían aproximadamente $37.479,45 en el Banco Nación.