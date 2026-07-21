Los principales bancos de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál es la tasa de interés para cada uno de sus plazos fijos.
Alerta ahorristas: estas son las nuevas tasas de interés de plazo fijo que ofrece cada banco
Tras los últimos cambios en las tasas de interés, los bancos confirmaron cuál es el rendimiento de sus plazos fijos. Todos los detalles
El Banco Central es la entidad responsable de marcar pautas a los bancos y periódicamente reciben informes de cada uno de ellos. Entre estos informes se encuentran las tasas de interés que ofrecen para cada plazo fijo.
No es casualidad la importancia que tiene el plazo fijo para los bancos y para el Banco Central, ya que permite que el dinero de los ahorristas se mantenga dentro de los bancos y no presione la cotización del dólar.
Al mismo tiempo, para los ahorristas, el plazo fijo es una inversión muy tentadora, no tanto por la ganancia que se puede obtener, sino por el hecho de que se trata de una inversión segura y sin ningún tipo de riesgo para las personas.
Cuánto pagan hoy los bancos por un plazo fijo a 30 días
Hoy en día, ningún banco llega a ofrecer ni siquiera un 2% mensual a sus clientes por depósitos a 30 días. No obstante, eso no ha provocado que el plazo fijo deje de ser una de las inversiones más populares. Este es el rendimiento que ofrece cada entidad.
- Banco Nación: 19% de tasa de interés anual
- Banco Galicia: 17,5% de tasa de interés anual
- Banco BBVA Argentina: 18,5% de tasa de interés anual
- Banco Santander: 16% de tasa de interés anual
- Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% de tasa de interés anual
- Banco Macro: 19,5% de tasa de interés anual
- Banco ICBC: 17,2% de tasa de interés anual
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17% de tasa de interés anual
- Banco Patagonia: 16% de tasa de interés anual
- Banco Credicoop: 17,5% de tasa de interés anual
- Banco Hipotecario: 17% de tasa de interés anual
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días
Si una persona lograra ahorrar un $1.000.000 y decidiera invertirlo en un plazo fijo, lo ideal es revisar cuál banco ofrece más o cuanto ofrece el suyo, en el caso de que ya sea cliente de un banco. Si lo hiciera en el Banco Nación y el depósito fuese a 30 días, la ganancia sería de $15.616,44.