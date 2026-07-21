Alerta ahorristas: estas son las nuevas tasas de interés de plazo fijo que ofrece cada banco

Al mismo tiempo, para los ahorristas, el plazo fijo es una inversión muy tentadora, no tanto por la ganancia que se puede obtener, sino por el hecho de que se trata de una inversión segura y sin ningún tipo de riesgo para las personas.

Cuánto pagan hoy los bancos por un plazo fijo a 30 días

Hoy en día, ningún banco llega a ofrecer ni siquiera un 2% mensual a sus clientes por depósitos a 30 días. No obstante, eso no ha provocado que el plazo fijo deje de ser una de las inversiones más populares. Este es el rendimiento que ofrece cada entidad.

Banco Nación: 19% de tasa de interés anual

Banco Galicia: 17,5% de tasa de interés anual

Banco BBVA Argentina: 18,5% de tasa de interés anual

Banco Santander: 16% de tasa de interés anual

Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% de tasa de interés anual

Banco Macro: 19,5% de tasa de interés anual

Banco ICBC: 17,2% de tasa de interés anual

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17% de tasa de interés anual

Banco Patagonia: 16% de tasa de interés anual

Banco Credicoop: 17,5% de tasa de interés anual

Banco Hipotecario: 17% de tasa de interés anual

Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días

Si una persona lograra ahorrar un $1.000.000 y decidiera invertirlo en un plazo fijo, lo ideal es revisar cuál banco ofrece más o cuanto ofrece el suyo, en el caso de que ya sea cliente de un banco. Si lo hiciera en el Banco Nación y el depósito fuese a 30 días, la ganancia sería de $15.616,44.