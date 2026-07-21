Los bancos confirmaron el precio del dólar para este martes 21 de julio

La decisión de los bancos se tomó luego de un lunes con mucha quietud en cuanto a cotizaciones y operaciones cambiarias, lo que hizo que el dólar se mantuviera estable con respecto a este lunes y a alrededor de $1.500. De hecho, esa estabilidad ya se había visto la semana pasada cuando el dólar llegó incluso a mostrarse por debajo de los $1.500.

En tanto, donde sí hubo movimientos en el dólar fue en la moneda paralela, más famosamente conocida como dólar blue, que siguió subiendo e hizo crecer la diferencia con respecto al valor del billete estadounidense que se vende en los bancos.