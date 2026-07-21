Los bancos confirmaron el precio del dólar para este martes 21 de julio

Los principales bancos le confirmaron al Banco Central de la República Argentina cuál será el precio del dólar este martes 21 de julio, después de que se habiliten las operaciones cambiarias para el público en general. En ese sentido, el banco con más clientes, que es el Banco Nación, confirmó que lo venderá a $1.500 y varias entidades decidieron seguir el mismo rumbo.
La decisión de los bancos se tomó luego de un lunes con mucha quietud en cuanto a cotizaciones y operaciones cambiarias, lo que hizo que el dólar se mantuviera estable con respecto a este lunes y a alrededor de $1.500. De hecho, esa estabilidad ya se había visto la semana pasada cuando el dólar llegó incluso a mostrarse por debajo de los $1.500.
En tanto, donde sí hubo movimientos en el dólar fue en la moneda paralela, más famosamente conocida como dólar blue, que siguió subiendo e hizo crecer la diferencia con respecto al valor del billete estadounidense que se vende en los bancos.
Cuál será el precio del dólar el martes 21 de julio en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos, este será el precio del dólar el martes 21 de julio:
- Banco Nación: $1.500
- Banco Galicia: $1.500
- Banco ICBC: $1.500
- Banco BBVA: $1.500
- Banco Supervielle: $1.509
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.500
- Banco Patagonia: $1.505
- Banco Hipotecario: $1.500
- Banco Santander: $1.505
- Brubank: $1.495
- Banco Credicoop: $1.500
- Banco Macro: $1.505
- Banco Piano: $1.500
- Banco de Comercio: $1.500
Cuál será el precio del dólar blue el martes 21 de julio
En el caso del dólar blue, las cuevas confirmaron que su precio será de $1.540, haciendo que la brecha entre el informal y el oficial, que es el que se vende en los bancos, llegue a ser de $40.
Esta es una de las mayores diferencias que ha habido entre dólar y dólar blue, como así también es uno de los precios más altos que ha tenido la moneda informal en lo que va del año.
En pocas palabras
- Dólar bancario: Las principales entidades bancarias confirmaron el precio del dólar para este martes 21 de julio, fijándolo mayormente en $1.500.
- Variaciones: Bancos como Supervielle, Patagonia y Santander ofrecen el billete a precios ligeramente superiores, entre $1.505 y $1.509.
- Dólar blue: La moneda paralela se cotizará a $1.540, marcando una brecha de $40 con el dólar oficial.