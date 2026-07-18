Confirmado el precio del dólar el lunes 20 de julio en cada banco

Los bancos confirmaron el precio del dólar tras una semana en la que el dólar mantuvo cierta tranquilidad en sus movimientos e incluso bajó de la barrera de los $1.500 durante unos días, De hecho, en la semana que inicia el 20 de julio, se volverá a mostrar alrededor de esa cifra en la mayoría de los bancos, mientras que unas pocas entidades lo cotizaron por encima de esa barrera o por debajo.

En tanto, el dólar blue sí se venderá más caro que el oficial. Si bien, redujo la brecha de $35 que llegó a tener durante la última semana, su precio seguirá estando más alto que el del dólar que se vende en los bancos.