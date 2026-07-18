Confirmado el precio del dólar el lunes 20 de julio en cada banco

Luego de una semana en la que el dólar se inclinó por la baja en la mayoría de los días, los bancos le confirmaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál será el precio del dólar este lunes 20 de julio, cuando se inicien las actividades en cada una de las entidades.
Los bancos confirmaron el precio del dólar tras una semana en la que el dólar mantuvo cierta tranquilidad en sus movimientos e incluso bajó de la barrera de los $1.500 durante unos días, De hecho, en la semana que inicia el 20 de julio, se volverá a mostrar alrededor de esa cifra en la mayoría de los bancos, mientras que unas pocas entidades lo cotizaron por encima de esa barrera o por debajo.
En tanto, el dólar blue sí se venderá más caro que el oficial. Si bien, redujo la brecha de $35 que llegó a tener durante la última semana, su precio seguirá estando más alto que el del dólar que se vende en los bancos.
Cuál será el precio del dólar el lunes 20 de julio en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos, este será el precio del dólar el lunes 20 de julio:
- Banco Nación: $1.500
- Banco Galicia: $1.500
- Banco ICBC: $1.500
- Banco BBVA: $1.500
- Banco Supervielle: $1.507
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.500
- Banco Patagonia: $1.505
- Banco Hipotecario: $1.500
- Banco Santander: $1.505
- Brubank: $1.495
- Banco Credicoop: $1.500
- Banco Macro: $1.505
- Banco Piano: $1.500
- Banco de Comercio: $1.500
Cuál será el precio del dólar blue el lunes 20 de julio
En el caso del dólar blue, las cuevas confirmaron que su precio será de $1.530, haciendo que la brecha entre el informal y el oficial, que es el que se vende en los bancos, llegue a ser de $30.