Con un dólar minorista estable por tercer día consecutivo, el blue volvió a caer

El cierre de la jornada cambiaria de este jueves 16 de julio reflejó movimientos mixtos. Un dólar estable por tercera rueda consecutiva en $1.495 estuvo acompañado por un dólar mayorista que tampoco tuvo cambios, y caídas generalizadas que arrastraron al dólar blue: la cotización paralela cerró a $1.525 ($5 menos).
Ese leve retroceso dejó a la cotización informal más cerca del precio en algunos bancos provinciales, cuyas pizarras terminaron el día arriba de los $1.500. Para el dólar blue fue un rebote hacia abajo luego de la suba en la víspera, que lo había situado en un récord anual de $1.530.
Por su parte, el segmento mayorista mostró una dinámica contraria al registrar ligeros incrementos. La divisa trepó $1,50 durante la jornada comercial, alcanzando así un valor de cierre de $1.476 que sin embargo no compensa el descenso de $6 en lo que va de julio.
Los dólares financieros también mostraron sus propias fluctuaciones de acuerdo a las pantallas del mercado. El dólar MEP finalizó sus operaciones a $1.514,27 tras una ligera fluctuación, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) culminó la rueda en alza: $1.569,20.
En el caso del dólar tarjeta, pese a una leve baja de $2, siguió encumbrado como el de mayor valor del mercado. Cerró a $1.947,11, con el recargo impositivo del 30% a cuenta de Ganancias.
Qué pasó con el dólar mayorista y las compras del BCRA
El reciente dato de inflación, que arrojó un 1,9% en junio, redefinió el esquema cambiario futuro. Como el sistema de bandas se ajusta con rezago, esta cifra determinará el techo de agosto, que pasará de los actuales $1.845,28 a $1.879,97 durante el próximo mes.
Con estos valores actuales, el tipo de cambio oficial permanece lejos de su banda máxima de flotación. Esta diferencia de más de $400 permite que la divisa fluctúe libremente sin intervención obligatoria del BCRA. Según los expertos, este contexto favorece la acumulación de reservas sin alterar el sendero de desinflación.
Con todo, el Banco Central hizo otra compra, esta vez de U$S230 millones. Así ya acumuló U$S1.100 millones en las últimas cuatro ruedas aunque las reservas volvieron a caer, debido a la pérdida de valor del oro (-1,8%) y la depreciación del euro frente al dólar, entre otras monedas.
A pesar de la calma actual, el programa financiero exigirá estrategias sólidas durante el segundo semestre. Para el gobierno nacional será indispensable sostener elevados niveles de refinanciamiento de la deuda pública en moneda nacional.