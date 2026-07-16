Con un dólar minorista estable por tercer día consecutivo, el blue volvió a caer

Los dólares financieros también mostraron sus propias fluctuaciones de acuerdo a las pantallas del mercado. El dólar MEP finalizó sus operaciones a $1.514,27 tras una ligera fluctuación, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) culminó la rueda en alza: $1.569,20.

En el caso del dólar tarjeta, pese a una leve baja de $2, siguió encumbrado como el de mayor valor del mercado. Cerró a $1.947,11, con el recargo impositivo del 30% a cuenta de Ganancias.

El Banco Central volvió a aprovechar la estabilidad del dólar mayorista para comprar U$S230 millones

Qué pasó con el dólar mayorista y las compras del BCRA

El reciente dato de inflación, que arrojó un 1,9% en junio, redefinió el esquema cambiario futuro. Como el sistema de bandas se ajusta con rezago, esta cifra determinará el techo de agosto, que pasará de los actuales $1.845,28 a $1.879,97 durante el próximo mes.

Con estos valores actuales, el tipo de cambio oficial permanece lejos de su banda máxima de flotación. Esta diferencia de más de $400 permite que la divisa fluctúe libremente sin intervención obligatoria del BCRA. Según los expertos, este contexto favorece la acumulación de reservas sin alterar el sendero de desinflación.

Con todo, el Banco Central hizo otra compra, esta vez de U$S230 millones. Así ya acumuló U$S1.100 millones en las últimas cuatro ruedas aunque las reservas volvieron a caer, debido a la pérdida de valor del oro (-1,8%) y la depreciación del euro frente al dólar, entre otras monedas.

A pesar de la calma actual, el programa financiero exigirá estrategias sólidas durante el segundo semestre. Para el gobierno nacional será indispensable sostener elevados niveles de refinanciamiento de la deuda pública en moneda nacional.