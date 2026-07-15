El mercado cambiario completó una rueda con subas generalizadas de las cotizaciones, salvo un dólar oficial minorista sin cambios en $1.495. Pero sobre todo un dólar blue que sumó $10 para cerrar en $1.530, su mayor cotización desde diciembre.
Con una suba de $10 al filo de Argentina-Inglaterra, el dólar blue tocó su precio máximo desde diciembre
El dólar blue llegó a venderse a $1.530, con un dólar oficial estable en $1.495. El dólar mayorista y los financieros antes de la semifinal de la Copa del Mundo
En el sector mayorista, el billete verde también repuntó, pero un poco menos, y quedó por debajo del precio de la divisa formal en los bancos. En algunas entidades, sin embargo, el dólar minorista se mantiene arriba de los $1.500 en medio de algunas fluctuaciones.
La distancia entre el dólar oficial de bancos y el dólar informal o blue se ubicó en una diferencia de apenas $35 al término de las operaciones. En tanto, el dólar tarjeta, referencia para consumos en el exterior y pago de plataformas de streaming, concluyó la jornada en $1.949,97 para la venta producto de un leve retroceso.
La última vez que el paralelo había tocado los $1.530 fue a fines de junio. Y anteriormente también alcanzó ese valor el 30 de diciembre, previo iniciar un descenso en forma de serrucho hasta marzo pasado. Desde entonces empezó a repuntar también con altibajos hasta volver a coincidir en su máximo precio hasta ahora.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
En el mercado mayorista el dólar experimentó un incremento de 0,31% que lo situó en $1.476 promedio. Así, la brecha cambiaria y la distancia respecto al oficial se incrementó de forma considerable debido a las alzas generalizadas de la jornada.
Los dólares financieros, claves para las empresas, tampoco fueron la excepción a la regla de la jornada y operaron con subas que aumentaron la presión cambiaria. El dólar MEP ganó terreno hasta colocarse en $1.514,29 .
Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se encareció $8,50 a lo largo de la rueda para terminar en $1.566,25. Otra señal en un mercado libre de cambios que el Banco Central aprovecha para seguir fortaleciéndose a nivel de compras de reservas, que ya se aproximan a los U$S48.700 millones.
A pesar de estas fluctuaciones diarias al alza, las tasas implícitas del sistema financiero confirman que los operadores proyectan una depreciación para el futuro. Los pronósticos ubican al dólar mayorista en torno a los $1.481 para fines de julio, estirándose hasta los $1.625 para diciembre