Con una suba de $10 al filo de Argentina-Inglaterra, el dólar blue tocó su precio máximo desde diciembre

La última vez que el paralelo había tocado los $1.530 fue a fines de junio. Y anteriormente también alcanzó ese valor el 30 de diciembre, previo iniciar un descenso en forma de serrucho hasta marzo pasado. Desde entonces empezó a repuntar también con altibajos hasta volver a coincidir en su máximo precio hasta ahora.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

En el mercado mayorista el dólar experimentó un incremento de 0,31% que lo situó en $1.476 promedio. Así, la brecha cambiaria y la distancia respecto al oficial se incrementó de forma considerable debido a las alzas generalizadas de la jornada.

Los dólares financieros, claves para las empresas, tampoco fueron la excepción a la regla de la jornada y operaron con subas que aumentaron la presión cambiaria. El dólar MEP ganó terreno hasta colocarse en $1.514,29 .

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se encareció $8,50 a lo largo de la rueda para terminar en $1.566,25. Otra señal en un mercado libre de cambios que el Banco Central aprovecha para seguir fortaleciéndose a nivel de compras de reservas, que ya se aproximan a los U$S48.700 millones.

A pesar de estas fluctuaciones diarias al alza, las tasas implícitas del sistema financiero confirman que los operadores proyectan una depreciación para el futuro. Los pronósticos ubican al dólar mayorista en torno a los $1.481 para fines de julio, estirándose hasta los $1.625 para diciembre