Confirmado el precio del dólar este miércoles 15 de julio en cada banco

Luego de un movimiento en baja durante la jornada de este martes, los bancos más importantes de Argentina dieron a conocer cuál será el precio del dólar en la mañana de este miércoles 15 de julio.
Según manifestaron las entidades bancarias en los informes que mandaron al Banco Central, en la mañana de este miércoles se verán reflejados los movimientos que tuvo el dólar durante el martes. De hecho, el precio del billete norteamericano será más bajo que el valor que llegó a tener a fines de junio y principios de este mes.
En tanto, el dólar blue se mantendrá estable y arrancará su venta con una de las brechas más grandes, con respecto al dólar oficial, que se ha visto en las últimas semanas.
Cuál será el precio del dólar en cada banco este miércoles 15 de julio
Según lo dispuesto por cada banco, este será el precio del dólar en la mañana del miércoles 15 de julio:
- Banco Nación: $1.495
- Banco Galicia: $1.500
- Banco ICBC: $1.500
- Banco BBVA: $1.500
- Banco Supervielle: $1.501
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.500
- Banco Patagonia: $1.505
- Banco Hipotecario: $1.495
- Banco Santander: $1.500
- Brubank: $1.495
- Banco Credicoop: $1.500
- Banco Macro: $1.505
- Banco Piano: $1.510
- Banco de Comercio: $1.500
En el caso del dólar blue, las cuevas confirmaron que su precio será de $1.520.
Una buena jornada para el Banco Central con respecto al dólar
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hizo este martes la mayor adquisición de divisas en la gestión del presidente Javier Milei por 532 millones de dólares y así la entidad financiera pública alcanzó los 48.687 millones de dólares en reservas.
El BCRA logró llegar a 126 jornadas consecutivas de compra de dólares desde 2022 y superar los 12.000 en el presente año.
En pocas palabras
- Precios del dólar: Los bancos publicaron los valores del dólar para este miércoles 15 de julio, mostrando variaciones.
- Dólar blue: Presentará una brecha considerable respecto al oficial.
- Reservas del BCRA: El Banco Central adquirió 532 millones de dólares, alcanzando 48.687 millones en reservas.