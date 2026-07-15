Confirmado el precio del dólar este miércoles 15 de julio en cada banco

Según manifestaron las entidades bancarias en los informes que mandaron al Banco Central, en la mañana de este miércoles se verán reflejados los movimientos que tuvo el dólar durante el martes. De hecho, el precio del billete norteamericano será más bajo que el valor que llegó a tener a fines de junio y principios de este mes.

En tanto, el dólar blue se mantendrá estable y arrancará su venta con una de las brechas más grandes, con respecto al dólar oficial, que se ha visto en las últimas semanas.