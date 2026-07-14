Gana en dólares sin salir de tu casa y de modo seguro: el método más conocido

Si eres una de las tantas personas que tiene dólares en el banco y quiere hacer algo con ellos, pero sin correr riesgos de perderlos, el plazo fijo en dólares es una de las inversiones que pueden dar respuesta a ese deseo.
En ese sentido, el plazo fijo en dólares es una de las inversiones más populares y seguras para los ahorristas debido a su seguridad y previsión, ya que no hay riesgos de perder dinero y desde el principio se dice cuánto es lo que se va a ganar.
Justamente, estas dos condiciones son las que hacen del plazo fijo, una inversión que muchos buscan aprovechar a pesar de que no se caracteriza por un alto rendimiento, sino todo lo contrario.
¿Cuánto ofrece cada banco de tasa de interés por un plazo fijo en dólares?
La competencia entre los diferentes bancos para captar a los ahorristas en dólares es elevada, pero no por ello se sacan demasiada ventaja a la hora de ofrecer una tasa de interés.
En la actualidad, estos son los porcentajes de tasa de interés para plazos fijos en dólares que maneja cada banco:
- Banco Nación (1,60% TNA)
- Banco Macro (1,50% TNA)
- Bco. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA)
- BBVA Argentina (1,00% TNA
- Banco Ciudad (0,10% TNA)
- Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA)
Cuánto se puede ganar con 1.200 dólares en un plazo fijo en dólares
Entre todos los bancos, la entidad que ofrece la tasa de interés más alta a la hora de hacer un plazo fijo en dólares a 30 días es el Banco Nación.
Luego de haber llegado a un techo de 2,50% de tasa de interés anual para este lapso de tiempo, el Banco Nación redujo la ganancia de los ahorristas a un rendimiento del 1,60%.
No obstante, como las demás entidades también redujeron la tasa de interés, el Banco Nación sigue siendo la entidad más conveniente a la hora de realizar un plazo fijo en dólares.
En el caso de que un ahorrista tuviese un capital de 1.200 dólares y los pusiera en un plazo fijo en dólares a 30 días, la ganancia después de ese lapso de tiempo sería de 1,58 dólares.