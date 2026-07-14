Gana en dólares sin salir de tu casa y de modo seguro: el método más conocido

¿Cuánto ofrece cada banco de tasa de interés por un plazo fijo en dólares?

La competencia entre los diferentes bancos para captar a los ahorristas en dólares es elevada, pero no por ello se sacan demasiada ventaja a la hora de ofrecer una tasa de interés.

En la actualidad, estos son los porcentajes de tasa de interés para plazos fijos en dólares que maneja cada banco:

Banco Nación (1,60% TNA)

Banco Macro (1,50% TNA)

Bco. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA)

BBVA Argentina (1,00% TNA

Banco Ciudad (0,10% TNA)

Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA)

Cuánto se puede ganar con 1.200 dólares en un plazo fijo en dólares

Entre todos los bancos, la entidad que ofrece la tasa de interés más alta a la hora de hacer un plazo fijo en dólares a 30 días es el Banco Nación.

Luego de haber llegado a un techo de 2,50% de tasa de interés anual para este lapso de tiempo, el Banco Nación redujo la ganancia de los ahorristas a un rendimiento del 1,60%.

No obstante, como las demás entidades también redujeron la tasa de interés, el Banco Nación sigue siendo la entidad más conveniente a la hora de realizar un plazo fijo en dólares.

En el caso de que un ahorrista tuviese un capital de 1.200 dólares y los pusiera en un plazo fijo en dólares a 30 días, la ganancia después de ese lapso de tiempo sería de 1,58 dólares.