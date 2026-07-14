El plazo fijo se ha convertido en una de las inversiones favoritas de los bancos a la hora de captar ahorristas que busquen aumentar su dinero con una inversión de cero riesgos y, por lo tanto, que no requiera de seguimiento constante o de muchos nervios por temor a perder los ahorros.
Plazo fijo para ganar más dinero: cuánto se puede obtener con $3.000.000 en 30 días
El plazo fijo es una de las inversiones más realizadas entre bancos y ahorristas. Cuánto se puede ganar con $3.000.000 en 30 días
No es casual que el plazo fijo se encuentre entre las operaciones más realizadas entre ahorristas y entidades bancarias, ya que se trata de una inversión con cero riesgos de pérdidas y que, antes de efectuarla, permite saber cuánto es lo que se va a ganar en un lapso determinado.
En la actualidad, los bancos ofrecen diferentes tipos de plazo fijo, pero el más común y elegido sigue siendo el depósito a 30 días, que es el menor lapso de tiempo que se puede seleccionar.
Cuánto pagan hoy los bancos por un plazo fijo a 30 días
En la actualidad, ningún banco llega a ofrecer ni siquiera un 2% mensual a sus clientes por depósitos a 30 días. No obstante, eso no ha provocado que el plazo fijo deje de ser una de las inversiones más populares. Este es el rendimiento que ofrece cada entidad.
- Banco Nación: 19% de tasa de interés anual
- Banco Galicia: 17,5% de tasa de interés anual
- Banco BBVA Argentina: 18,5% de tasa de interés anual
- Banco Santander: 16% de tasa de interés anual
- Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% de tasa de interés anual
- Banco Macro: 19,5% de tasa de interés anual
- Banco ICBC: 17,2% de tasa de interés anual
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17% de tasa de interés anual
- Banco Patagonia: 16% de tasa de interés anual
- Banco Credicoop: 17,5% de tasa de interés anual
- Banco Hipotecario: 17% de tasa de interés anual
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $3.000.000 en un mes
Un secreto a voces que guardan los bancos tiene que ver con cómo se debe hacer un plazo fijo para que el cliente obtenga un mayor rendimiento.
En ese sentido, hay que tener en cuentas que hay entidades como el Banco Nación que hacen una diferencia según el modo en que se haga el plazo fijo, ya sea desde una sucursal por ventanilla o vía electrónica. En ese sentido, si se hace desde un teléfono celular o desde una computadora, el rendimiento es mayor, por lo que se debe tener en cuenta este detalle a la hora de querer hacer un plazo fijo.
En el caso de que una persona tuviese $3.000.000 y los colocara en un plazo fijo, por ejemplo en el Banco Nación, después de 30 días habrá obtenido de ganancia $38.219,18 si lo hiciera desde la sucursal, pero si fuese desde su teléfono o computadora el rendimiento daría un monto de $46.849,32.