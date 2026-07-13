A horas de que la Selección argentina enfrente a Inglaterra por las semifinales del Mundial, una carta escrita por un veterano de la Guerra de Malvinas comenzó a viralizarse en las redes sociales por el fuerte mensaje dirigido al plantel de Lionel Scaloni.
La carta de un veterano de Malvinas mendocino a la Selección antes de enfrentar a Inglaterra
Roberto Bocanegra, ex combatiente de la Guerra de Malvinas, publicó una emotiva carta abierta dirigida a los jugadores argentinos antes de la semifinal. Pidió que "dejen todo" y vinculó el partido con la memoria de los 649 caídos
El autor es Roberto Bocanegra, ex combatiente de Malvinas, quien aclaró desde el comienzo que entiende que "es solo un partido de fútbol", tal como expresó el propio entrenador argentino. Sin embargo, sostuvo que para muchos argentinos un duelo frente a Inglaterra "trasciende el deporte" y está atravesado por la memoria y la historia.
En el texto recordó a los soldados caídos en la guerra de 1982 y les pidió a los futbolistas que jueguen "dejándolo todo" en la cancha.
Una carta que une el fútbol con la memoria de Malvinas
En su mensaje, Bocanegra explicó que escribe desde su experiencia como veterano de guerra y recordó a los jóvenes que murieron durante el conflicto del Atlántico Sur.
"Vi el valor, el miedo, el sacrificio y la entrega absoluta. Vi a hombres que tenían toda una vida por delante quedarse para siempre en aquellas islas azotadas por el viento", expresó.
También destacó que los actuales jugadores no vivieron la guerra, pero sí representan la misma bandera.
"Ustedes no los conocieron. Ni siquiera habían nacido cuando ocurrió aquella guerra. Pero llevan la misma bandera sobre el pecho, lo cual crea un vínculo que trasciende el tiempo."
A lo largo del texto insistió en que no les exige ganar el partido, sino entregarse por completo.
"No les estoy pidiendo que ganen. Nadie puede exigir una victoria. Pero sí les pido algo: déjenlo todo. Que cada músculo termine vacío. Que cada uno de ustedes pueda mirarse al espejo después y decir: 'No me guardé nada'."
El recuerdo del gol de Diego Maradona y una referencia a Margaret Thatcher
El ex combatiente también evocó el histórico triunfo argentino sobre Inglaterra en el Mundial de México 1986 y el recordado gol de Diego Maradona.
"Como el gol del Diego en el '86. ¿Quién no lo recuerda? Fue a Inglaterra."
Además, cuestionó que, según escribió, en la actualidad existan expresiones de admiración hacia la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, a quien responsabilizó por la decisión de hundir el ARA General Belgrano durante la guerra.
"Lo importante es que ninguna moda ideológica, ningún gobierno y ningún dirigente podrán borrar el sacrificio de nuestros caídos", sostuvo.
"Hay 649 héroes que no pueden hablar"
En el tramo final de la carta, Bocanegra recordó a las familias de los soldados caídos y explicó que su mensaje busca representar a quienes ya no pueden hacerlo.
"Cuando entren a la cancha, recuerden que detrás de ustedes no hay solamente hinchas. Hay madres que perdieron hijos. Hay familias que todavía visitan tumbas. Hay veteranos que cargan recuerdos imposibles de olvidar. Y hay 649 héroes que no pueden hablar. Por eso les hablo yo."
Finalmente, cerró con un pedido para la Selección argentina de cara al partido ante Inglaterra.
"Jueguen con coraje, con orgullo, con rebeldía. Jueguen como si cada pelota dividida fuera la última. Y si el destino les concede la victoria, no será una victoria más. Será una victoria que hará sentir orgullosos a los vivos y honrará la memoria de los que ya no están."
La carta concluye con una firma sencilla, pero cargada de significado: "Roberto Bocanegra, un Veterano de la Guerra".
La camiseta azul que la Selección busca usar ante Inglaterra y su vínculo con Maradona
La Selección argentina podría volver a vestir la histórica camiseta azul en las semifinales del Mundial frente a Inglaterra. La AFA ya presentó el pedido formal y la decisión final quedará en manos de la FIFA, que definirá la indumentaria en la reunión técnica previa al encuentro para evitar coincidencias entre ambos equipos.
Como Argentina figura como el equipo visitante, tiene mayores posibilidades de utilizar la casaca alternativa. De confirmarse, volverá a lucir una camiseta cargada de simbolismo, ya que fue la misma con la que Diego Maradona protagonizó una de las actuaciones más recordadas de la historia de los Mundiales en el triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra en México 1986.
En aquel partido, disputado el 22 de junio de 1986, Maradona marcó la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", dos tantos que quedaron inmortalizados en la historia del fútbol. La camiseta azul también quedó asociada a otro triunfo mundialista frente a Inglaterra: el de los octavos de final de Francia 1998, cuando el equipo dirigido por Daniel Passarella avanzó por penales tras igualar 2 a 2 en los 120 minutos.