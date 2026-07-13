"Epidemia de la risa": la historia del pueblo que no podía parar de reír a carcajadas

El panorama se volvió tan grave que las autoridades escolares decidieron cerrar las puertas del colegio para intentar frenar el avance del fenómeno. Sin embargo, la estrategia falló de la peor manera: las alumnas regresaron a sus casas y llevaron el extraño "virus" a sus familias.

Histeria masiva, el cuadro que explica lo que le pasó a este pueblo.

El resultado fue sorprendente: el pueblo entero y varias localidades vecinas quedaron completamente paralizados. De hecho, los registros médicos de la época confirman que hubo mujeres que llegaron a sufrir ataques continuos de risa por más de dos semanas seguidas.

Qué dice la ciencia sobre este extraño fenómeno

Lejos de tratarse de una maldición o una intoxicación alimentaria, los científicos lograron determinar años más tarde qué fue lo que realmente pasó. Se trató de un caso masivo de enfermedad psicogénica colectiva, popularmente conocida como histeria masiva.

Los expertos en psicología explican que, en realidad, el motor de este contagio no fue la felicidad, sino una profunda respuesta al estrés y la presión social acumulada en la comunidad.

Como el estímulo más fuerte para generar una risa es ver a otra persona riendo, el brote se expandió sin frenos por toda la región antes de desaparecer por completo. Esta increíble historia que demuestra que, a veces, la realidad supera ampliamente a la ficción.