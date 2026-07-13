"Epidemia de la risa": la historia del pueblo que no podía parar de reír a carcajadas

Aunque parezca el argumento de una película de terror o un simple chiste de mal gusto, un ataque de risa general ocurrió de verdad y forma parte de la historia más bizarra de la medicina.
El inesperado brote paralizó por completo a una región y dejó a los médicos de la época con más preguntas que respuestas. Todo comenzó el 30 de enero de 1962 en una escuela de Kashasha, un pequeño pueblo costero de Tanzania.
La historia del pueblo que no podía parar de reír
Lo que arrancó como una humorada entre tres estudiantes de entre 12 y 18 años rápidamente se convirtió en una pesadilla colectiva. Las risas inocentes escalaron a carcajadas incontrolables y crisis de histeria que contagiaron a casi cien personas en el mencionado establecimiento.
El panorama se volvió tan grave que las autoridades escolares decidieron cerrar las puertas del colegio para intentar frenar el avance del fenómeno. Sin embargo, la estrategia falló de la peor manera: las alumnas regresaron a sus casas y llevaron el extraño "virus" a sus familias.
El resultado fue sorprendente: el pueblo entero y varias localidades vecinas quedaron completamente paralizados. De hecho, los registros médicos de la época confirman que hubo mujeres que llegaron a sufrir ataques continuos de risa por más de dos semanas seguidas.
Qué dice la ciencia sobre este extraño fenómeno
Lejos de tratarse de una maldición o una intoxicación alimentaria, los científicos lograron determinar años más tarde qué fue lo que realmente pasó. Se trató de un caso masivo de enfermedad psicogénica colectiva, popularmente conocida como histeria masiva.
Los expertos en psicología explican que, en realidad, el motor de este contagio no fue la felicidad, sino una profunda respuesta al estrés y la presión social acumulada en la comunidad.
Como el estímulo más fuerte para generar una risa es ver a otra persona riendo, el brote se expandió sin frenos por toda la región antes de desaparecer por completo. Esta increíble historia que demuestra que, a veces, la realidad supera ampliamente a la ficción.