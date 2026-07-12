¿Por qué Juana Azurduy es una figura clave en la historia argentina y latinoamericana?

La importante de Juana en la historia argentina radica en su rol estratégico en la llamada "Guerra de las Republiquetas". Junto a su esposo, Manuel Ascencio Padilla, lideró guerrillas civiles que fueron muy importantes para la retaguardia del Ejército del Norte, comandado por Manuel Belgrano.

Azurduy nació en Chuquisaca en 1780 (actual Bolivia, entonces parte del Virreinato del Río de la Plata).

Azurduy logró organizar a miles de indígenas, mestizos y criollos bajo una misma causa. Además, al conocer el terreno mejor que nadie, pudo contener el avance de las tropas realistas españolas que intentaban invadir el actual territorio argentino desde el Alto Perú. Sin la resistencia liderada por Juana en el norte, las campañas libertadoras del sur habrían estado en serio peligro.

Su coraje se volvió tan importante que el propio Manuel Belgrano, fascinado por su liderazgo en el combate de El Villar (donde Juana capturó personalmente la bandera del regimiento enemigo), le obsequió su propia espada en señal de máximo respeto militar.

Pero no todo fue color de rosas para Azurduy en su vida, ya que perdió a 4 de sus 5 hijos por las penurias de la guerra, y su esposo falleció en combate.

El director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, la nombró Tenienta Coronela del ejército, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en el mundo en recibir un rango militar oficial.

Más tarde, se unió a las filas del salteño Martín Miguel de Güemes, con quien compartió la estrategia de la "guerra gaucha" para defender la frontera norte de la actual Argentina.

Sin lugar a dudas, si bien en un comienzo su nombre quedó marginado a una simple oración en los manuales escolares, hoy Juana Azurduy es sinónimo de heroína y demostró que las mujeres no solo fueron enfermeras o costureras en la gesta emancipadora, sino estrategas políticas y militares en el frente de batalla.