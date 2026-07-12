La construcción de la identidad nacional y las guerras de independencia en América del Sur por lo general suelen estar asociadas solo a figuras masculinas como José de San Martín o Manuel Belgrano.
¿Por qué Juana Azurduy es una figura clave en la historia argentina y latinoamericana?
Hoy figura entre las personalidades más importantes de la historia de nuestro país, pero durante mucho tiempo se ignoraron sus esfuerzos
Sin embargo, en los últimos años, diversos historiadores han puesto en valor el rol que cumplieron muchas mujeres. Por ejemplo, está el caso de Juana Azurduy quien actuó como una pieza fundamental para la historia argentina.
¿Quién fue Juana Azurduy y por qué es tan importante para la historia argentina?
Azurduy nació en Chuquisaca un 12 de julio de 1780 (actual Bolivia, entonces parte del Virreinato del Río de la Plata), y rompió con todos los mandatos sociales de su época para convertirse en una líder militar indiscutible.
La importante de Juana en la historia argentina radica en su rol estratégico en la llamada "Guerra de las Republiquetas". Junto a su esposo, Manuel Ascencio Padilla, lideró guerrillas civiles que fueron muy importantes para la retaguardia del Ejército del Norte, comandado por Manuel Belgrano.
Azurduy logró organizar a miles de indígenas, mestizos y criollos bajo una misma causa. Además, al conocer el terreno mejor que nadie, pudo contener el avance de las tropas realistas españolas que intentaban invadir el actual territorio argentino desde el Alto Perú. Sin la resistencia liderada por Juana en el norte, las campañas libertadoras del sur habrían estado en serio peligro.
Su coraje se volvió tan importante que el propio Manuel Belgrano, fascinado por su liderazgo en el combate de El Villar (donde Juana capturó personalmente la bandera del regimiento enemigo), le obsequió su propia espada en señal de máximo respeto militar.
Pero no todo fue color de rosas para Azurduy en su vida, ya que perdió a 4 de sus 5 hijos por las penurias de la guerra, y su esposo falleció en combate.
El director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, la nombró Tenienta Coronela del ejército, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en el mundo en recibir un rango militar oficial.
Más tarde, se unió a las filas del salteño Martín Miguel de Güemes, con quien compartió la estrategia de la "guerra gaucha" para defender la frontera norte de la actual Argentina.
Sin lugar a dudas, si bien en un comienzo su nombre quedó marginado a una simple oración en los manuales escolares, hoy Juana Azurduy es sinónimo de heroína y demostró que las mujeres no solo fueron enfermeras o costureras en la gesta emancipadora, sino estrategas políticas y militares en el frente de batalla.