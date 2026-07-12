A más de uno le pasó que tuvo que pensar más de la cuenta para descifrar cuál es la pila AA y cuál es la AAA. Lo cierto es que estas pilas que la gente confunde y mucho, tienen sus diferencias marcadas que todos deberían reconocer, más allá de servir para identificarlas.
¡Me las confundo!
Cuál es la verdadera diferencia entre las pilas AA y AAA
La gente suele confundirse estos modelos de pilas, de las más usadas, que tienen sus diferencias. Hay de muchas calidades y cada una cumple una función
Una es más grande y la otra chica. Pero más allá de aprender cuál es cuál, lo mejor es conocer las características de cada una.
Lo que todo el mundo debería conocer, más allá de las funciones que puede cumplir una u otra pila, es lo siguiente:
- AA: es la pila que tiene mayor tamaño entre estas dos variedades y proporcionan una mayor cantidad de energía, en comparación a las AAA.
- AAA: es la pila que tiene menor tamaño y tiene una menor cantidad de energía para brindar.
Estas dos variedades de pilas, que tienen sus diferencias marcadas, se usan para dispositivos eléctricos portátiles.
Para conocer más sobre estos dos acumuladores pequeños, muy utilizados en todo el mundo, nada mejor que conocer estas diferencias:
Diferencias entre las pilas AA y AAA
Estas son las verdaderas diferencias que hay entre las pilas AA y AAA:
- Las pilas AAA se utilizan mucho para los dispositivos eléctrónicos más pequeños y de menor potencia. Las pilas AA se utilizan para artefactos que consumen más energía.
- Las pilas AA poseen una capacidad promedio de 2400 mAh (miliamperios-hora), mientras que las AAA, apenas tienen 1000 mAh. De esa manera, las pilas AA tienen más del doble de potencia que las AAA.
- En ambos casos, las pilas de tipo alcalinas, tienen una fecha de caducidad, que oscila entre los 5 y 7 años desde su elaboración.
- En el mercado se pueden encontrar estos dos tipos de pilas de diferentes marcas, algunas de mejor calidad que otras.