Atún al natural o atún en aceite: ¿qué diferencias tienen y cuál es mejor?

Diferencias entre los tipos de atún.

Luego de este proceso, el atún se corta y se coloca en las latas con líquido de cobertura que puede ser agua o aceite y se esteriliza con calor a presión para eliminar bacterias.

No solo existen atunes en agua o aceite; también hay atún desmenuzado o en lomitos, otra opción con diferencias pero de texturas.

Diferencias entre el atún natural y el atún en aceite

Los dos tipos de atún enlatado son el atún en agua natural y el atún en aceite. La primera diferencia entre ambos es el líquido de cobertura que se coloca en las latas antes del esterilizado.

El atún natural se diferencia del atún en aceite sobre todo por su sabor y textura. Es un alimento más ligero y con un sabor más neutro.

El atún en agua y aceite no son iguales.

El atún en aceite tiene más grasas y calorías porque justamente está conservado en aceite. Se diferencia por su textura más tierna y su sabor intenso. Es más jugoso porque el aceite retiene la humedad del pescado.

En cuanto a los beneficios y el perfil nutricional de cada alimento, también existen diferencias. El atún natural en agua es bajo en grasas y calorías. El atún en aceite tiene más grasas y calorías, pero ambos tienen la misma cantidad de proteínas del pescado.

Ambos alimentos se pueden comer solos, con arroz, en ensaladas, rellenos de tartas o empanadas y como complemento en una ensalada fresca.

¿Y qué diferencias tienen con la caballa?

La caballa y el atún son pescados azules diferentes, pero que forman parte de la familia de los escómbridos. Tienen diferencias de sabor, nutrientes y acumulación de mercurio.

La caballa y el atún son peces diferentes, pero de la misma familia.

El atún es más suave, tiene menos grasa y acumula más mercurio. La caballa, al ser más pequeña, acumula menos mercurio, es más intensa y aceitosa.