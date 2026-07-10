El astrólogo que acertó los partidos de Argentina en el Mundial dijo qué pasará vs. Suiza y sorprendió con Messi

Lionel Messi grita desaforado el 2-2 parcial ante Egipto que terminaría en victoria épica.

Astrología en el Mundial: Messi y los momentos clave del partido

Pertusati consideró que el seleccionado nacional llegará con mayor solidez que en los encuentros anteriores. "Ya no veo la preocupación ni la sorpresa que aparecía contra Cabo Verde ni el sufrimiento frente a Egipto. Contra Suiza veo temple y a la Argentina llevándose el partido. Y descarto que haya penales. Es muchísimo más probable que lo podamos definir en los 90 minutos", señaló.

Además, volvió a mencionar a Giovani Lo Celso y Valentín Barco como futbolistas que, a su entender, podrían aportar soluciones si Scaloni decide darles minutos.

Las lágrimas de Leo Messi tras el pitazo final vs. Egipto. Inolvidable.

Sobre Lionel Messi, el astrólogo aseguró que el capitán vivirá un encuentro especial. "La Luna va a quedar en Géminis, revolucionando por completo su carta y eso no va a pasar desapercibido. Las miradas seguirán estando en él, pero va a hacer algo más que brillar. Es un partido donde puede romper nuevos récords históricos o acercarse considerablemente a ellos. Será muy importante para el equipo y también para Messi, sobre todo a nivel emocional", expresó.

Incluso se animó a marcar posibles momentos decisivos del encuentro. Según indicó, entre las 22:40 y el final del primer tiempo podría abrirse una ventana favorable para un gol argentino, incluso de Messi. También destacó otro tramo entre las 23:24 y las 23:33, que, según su lectura astrológica, tendría altas probabilidades de terminar con un nuevo tanto de la Selección.

¿Será?