Luis de la Fuente expresó su devoción por dos entrenadores argentinos del Mundial 2026: "Soy su admirador"

Al referirse al espíritu de conducción grupal que él milita y aspira, Luis de la Fuente expresó: "Celebro por Lio (Scaloni) que tenga estas ideas, yo digo que comparto todos sus planteamientos, soy admirador de él en lo futbolístico y es una gran persona".

En ese sentido, el DT de España continuó con una cita de las tantas que ha dejado el profesor Gustavo Alfaro. "Una vez Gustavo Alfaro habló que hoy lo que está en boga y debe funcionar es el liderazgo en valores. Eso tiene una potencia mucho más que cualquier otro comportamiento".

"Lo más importante es gestionar un grupo, más allá de lo táctico. Gestionar personas, gestionar profesionales, dar lo que necesitan, seleccionar a los que se integran bien a una idea y que en el plano humano sean personas que sumen", reforzó Luis de la Fuente.

España viene de vencer a Portugal en octavos de final y busca avanzar de fase en la Copa del Mundo 2026. El ganador del duelo ante Bélgica se medirá ante Francia, que ya espera como primer semifinalista del torneo.