Las chicas del equipo de mayores de la división A1 del Club General San Martín se coronaron campeonas del Torneo Apertura que organiza y fiscaliza la Federación Mendocina de Vóleibol. Este logro se suma al de la rama masculina que también fue campeón de la máxima categoría del vóleibol local.
Vóleibol local: Club General San Martín hizo doblete con las chicas campeonas del Torneo Apertura
El sexteto femenino de vóleibol del Club General San Martín derrotó en la serie final del Torneo Apertura a Círculo Policial y se sumó al triunfo de los varones
De esta forma las dirigidas por Mauricio Sánchez se ganaron un lugar en la final anual del vóleibol mendocino. El tercer puesto del primer certamen oficial del año quedó para Club Mendoza de Regatas, que venció en partido único el lunes por 3-2 a Leonardo Murialdo (26-24, 17-25, 25-17, 15-25 y 15-9).
Club General San Martín barrió la serie final sin ceder sets
En la serie final al mejor de tres encuentros, las jugadoras de Pacífico barrieron la serie contra Círculo Policial sin ceder ningún set. El lunes se jugó en cancha de las Policiales, y el triunfo en sets corridos fue con parciales de 28-26, 25-20, y 25-23; tras 1 hora 31 minutos de juego.
El martes, de locales, General San Martín se impuso tras 1 hora 24 minutos con sets logrados 25-21, 25-16 y 25-19.
El plantel campeón del equipo de calle Perú, y que dirige Mauricio Sánchez, estuvo integrado por Natalia Torres, Macarena Torres, Sofía Dacrema, María Candela Sandes, María Eugenia Ortega, Maia Carignano, Priscila Carignano, Micaela Chirino, Julieta Álvarez, Camila Vadell, Camila Peinado, Romina Vacca, Marianela Wolkowyski, Catalina Majul.