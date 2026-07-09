Vóleibol local: Club General San Martín hizo doblete con las chicas campeonas del Torneo Apertura

De esta forma las dirigidas por Mauricio Sánchez se ganaron un lugar en la final anual del vóleibol mendocino. El tercer puesto del primer certamen oficial del año quedó para Club Mendoza de Regatas, que venció en partido único el lunes por 3-2 a Leonardo Murialdo (26-24, 17-25, 25-17, 15-25 y 15-9).

La selfie de las campeonas. Club General San Martín hizo doblete en el Torneo Apertura.

Club General San Martín barrió la serie final sin ceder sets

En la serie final al mejor de tres encuentros, las jugadoras de Pacífico barrieron la serie contra Círculo Policial sin ceder ningún set. El lunes se jugó en cancha de las Policiales, y el triunfo en sets corridos fue con parciales de 28-26, 25-20, y 25-23; tras 1 hora 31 minutos de juego.